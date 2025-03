Aggressioni in sanità, Psicologi Toscana: "Prendersi cura di chi cura significa proteggere diritto alla salute"

“Prendersi cura di chi cura significa proteggere il diritto alla salute di tutti: salute fisica e anche psicologica, perché i due aspetti non possono essere scissi. Durante la pandemia intorno agli operatori sanitari e sociosanitari c'è stata tanta solidarietà, ma le violenze e le aggressioni sono ancora tragicamente presenti: non dobbiamo dimenticare il valore dell'impegno di chi si occupa della nostra salute e dobbiamo coltivare il rispetto verso chi ogni giorno è in prima linea per il benessere della collettività”.

A dirlo è Maria Antonietta Gulino, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in occasione della Giornata Nazionale contro la Violenza sugli Operatori Sanitari e Sociosanitari.



“La violenza nei confronti di chi lavora nei reparti, negli ambulatori, al pronto soccorso, in tutti i contesti di ambito sociosanitario è un fenomeno inaccettabile che mina l’intero sistema di assistenza. Essere aggrediti, talune volte fino a perdere la vita mentre si dedica il proprio tempo al bene degli altri è davvero un tragico paradosso. È fondamentale - dice Gulino - rafforzare le reti di supporto, fare formazione del personale e campagne di sensibilizzazione mirate, adottare strategie efficaci e garantire ambienti sicuri per tutti i professionisti della salute”.

“La tutela del lavoro sanitario - spiega la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana - è una responsabilità collettiva. Servono azioni concrete per proteggere chi, con dedizione e competenza, si prende cura della nostra salute ogni giorno”.

Notizie correlate