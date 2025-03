Gemellaggio europeo: Empoli e Ancenis-Saint-Géréon rafforzano i legami culturali e sociali

Amicizia, rispetto reciproco, sviluppo di legami culturali, educativi, sociali e economici, sportivi e turistici: sono questi i valori comuni che animano la città di Empoli e la città francese Ancenis-Saint-Géréon (12 mila abitanti situata nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira). Nel luglio 2023 tra i due Comuni, a Empoli, si è svolto un incontro conoscitivo grazie a uno scambio culturale fra gli studenti del liceo Virgilio di Empoli e i ‘colleghi’ della città francese.

Un primo passo nel quale entrambe le amministrazioni hanno espresso la volontà di costruire legami stretti, di conoscenza, di collaborazione e di condivisione, grazie a scambi culturali e iniziative che traccino la strada per raggiungere la sottoscrizione tra le parti di un ‘Patto di Amicizia’.

Il percorso è quindi già delineato e proprio in questi giorni l’assessore alla Cultura con delega ai gemellaggi del Comune di Empoli, Matteo Bensi ha raggiunto la città francese per porre una firma importante e attivare un “Memorandum tra il Comune di Empoli e il Comune di Ancenis-Saint-Géréon”.

“In questi tre giorni trascorsi nella città francese ho trovato una comunità dinamica e coesa, una città piena di gioia di vivere, custode attenta del patrimonio naturale del parco fluviale della Loira e di un bellissimo teatro civico – spiega l’assessore Bensi -. Sono stati un momento che scriverà una nuova storia europea fra i due Comuni, una storia che auspico lunga e ricca di esperienze. Ho avuto il privilegio di visitare la società Manitou, azienda tra i leader mondiali nella fabbricazione di macchine di movimentazione. Penso che questo ‘Patto di amicizia’ sarà un esempio di quello che vogliamo per l’Europa. Pace e non guerra! I gemellaggi, i ‘Patti’ sono uno strumento di pace e stabilità, sono una reciproca condivisione. L’Europa prospera nella pace grazie a amicizia e cooperazione. Li aspettiamo a Empoli per portare avanti il percorso del Patto di amicizia e suggellarlo con le nostre firme”.

Il sindaco di Ancenis Rémy Orhon e Fanny Le Jallé, deputata alla cultura e al patrimonio francese hanno sottolineato: “Questo patto è un’occasione per ricordarci l’importanza di sviluppare le nostre relazioni tra i paesi europei. Matteo Bensi ha potuto scoprire in questi tre giorni la nostra città, i suoi fiori, ha potuto fare un tuor privato nella società Manitou, ha degustato le nostre specialità culinarie e enogastronomiche e soprattutto, in occasione della ‘Giornata internazionale della donna’, ha partecipato alla passeggiata rossa dell’8 marzo”.

FOCUS GIORNI A ANCENIS:

Dal 6 al 9 marzo 2025 l'assessore Bensi ha partecipato a vari incontri di lavoro e di avvio di relazioni che si sono conclusi con la firma del ‘Memorandum’ tra i due Comuni: un ulteriore passo in avanti che porterà nei prossimi mesi alla sottoscrizione del ‘Patto di Amicizia’ tra i due Comuni.

OBIETTIVI e FINALITÀ DEL MEMORANDUM:

Nel ‘Memorandum’ si evincono gli obiettivi e le finalità del futuro ‘Patto di Amicizia’ che entrambe le ‘parti’ intendono promuovere: scambio culturale tra studenti, realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul significato di quello che sarà il ‘patto’, per coinvolgere e mobilitare le risorse economiche, culturali, sociali e sportive della collettività locale, specie associazioni, e renderle pienamente protagoniste di questa importante esperienza di alto valore civico. Portare avanti collaborazioni in campo culturale e artistico, favorendo altresì le rispettive arti visive, musicali, culturali e museali, oltre alle proprie discipline sportive e tradizioni popolari. E ancora, conferenze sui temi considerati di interesse reciproco, esposizioni di opere d’arte, progetti educativi e formativi, partecipazione a mercati e fiere con prodotti tipici, organizzare tornei, gare o competizioni sportive e infine, condividere programmi relativi a feste tradizionali e manifestazioni culturali.

PROGRAMMA PROSSIMI SCAMBI CULTURALI

Nel mese di marzo (il 24) arriveranno gli studenti spagnoli dell’IES (Instituto de educación secundaria) Comarcal, Burjassot, di Valencia che incontreranno gli studenti dell’IIS il Virgilio, classe 3D del linguistico e saranno ricevuti nella sala consiliare, alle 9.45, dall’assessore Bensi.

Si prosegue nel mese di aprile (il primo) con gli studenti del Liceo Ancenis-Saint-Géréon che incontreranno i ‘colleghi’ dell'IIS Il Pontormo Liceo Economico Sociale. Il gruppo sarà ricevuto nella sala consiliare del Comune, alle 10.30, dall’assessore Bensi.

Il giorno 7 aprile, lo scambio culturale riguarderà l’ISS Fermi-Da Vinci di Empoli e il Lycée Alain Borne di Montélimar che saranno ricevuti, alle 16.30, sempre nella sala del consiglio comunale dall’assessore Bensi e questa volta anche dall’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti.

Fonte: Ufficio stampa - Comune di Empoli

