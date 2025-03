Bilancio Vinci, VinciAmo: "PD vive su Marte. Programmi inconsistenti"

"Il bilancio è l'espressione della volontà politica e dovrebbe dare gambe alla visione, per ammissione dello stesso Partito Democratico. Il problema è che a Vinci ci sono progetti fumosi ma poca sostanza. Per essere buoni amministratori bisogna avere due cose una visione politica e conoscenza approfondita dei problemi. Altrimenti sei come: d'autunno sugli alberi le foglie". Dichiarano i consiglieri Alessandra Scipioni, Andrea Parri, Manuela Mussetti ed Egidio Varrecchia.

"La capogruppo Bortolai è una ragazza dinamica ed intelligente però sembra vivere non si sa se nel favoloso mondo di Amélie o come Alice nel Paese delle meraviglie. Viene valutato addirittura come un esempio di progresso vinciano lo stanziamento di fondi per la la formazione obbligatoria sull'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) per docenti, Personale ATA e studenti. Peccato che sia un obbligo di legge. Sembra vivere su Marte quando parla di risultati tangibili. Quali sarebbero i risultati che i viniciani stanno toccando con mano? Oltre a 15 mila euro spesi per una relazione sul riassetto degli uffici che si riduce ad essere una pamphlet di ipotesi? Oltre alla distruzione di una collina, alla faccia della Vinci più verde, per farci una RSA privata dai costi proibitivi. Si continua a parlare di aumento di visite museali. È il solito disco incantato storico del Partito Democratico da sempre. Ma quali sono le ricadute sul territorio? Vinci è un cimitero di serrande abbassate. Si parla sempre di Leonardo. Leonardo è nato a Vinci, ma questo non è un merito. È come si è capaci di valorizzare Leonardo che da la misura degli amministratori. Salvo nebulose speranze attualmente non ci sono risultati concreti sul territorio. L'unica cosa che pesa toccare è l'inconsistenza di programmi basati più su varie idee e principi generali che su opportunità concrete. Dicono che Leonardo è una Ferrari. Concordiamo! Ma se non la si sa guidare si va sempre a sbattere. E purtroppo anche a grande velocità".

