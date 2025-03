Controlli ossessivi e violenze contro la compagna, denunciato a Montopoli

Controlli ossessivi, ripetute violenze sia fisiche che psicologiche nei confronti della compagna. Per questo un uomo è stato denunciato dai carabinieri di San Romano per maltrattamenti in famiglia. A far scattare le indagini, condotte dai militari con il supporto della task force specializzata per il contrasto alla violenza di genere, la denuncia presentata la scorsa settimana dalla convivente.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno rilevato che il 32enne, da circa due anni, avrebbe sottoposto la compagna a controlli ossessivi, limitandone la libertà personale con atteggiamenti di gelosia e possessività. Sempre secondo quanto ricostruito l'avrebbe anche aggredita più volte con schiaffi, pugni, calci e spintoni. Informata l'autorità giudiziaria dai carabinieri di San Romano, è stata richiesta l'emissione di un'idonea misura cautelare, la cui valutazione risulta essere ancora in corso.