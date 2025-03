CUDE e Garante della Disabilità, Cantini (FdI Empoli): "Nostro partito mette al centro necessità dei più deboli"

Colgo con favore la presentazione in tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze delle mozioni sul CUDE e quella sul Garante della Disabilità. Il Comune apripista è stato quello di Montelupo F.no, con il consigliere Pavese, dove la mozione del CUDE è stata votata all’unanimità dal Consiglio Comunale, mentre l’altra deve essere ancora votata.

Ad Empoli sono state presentate entrambe le mozioni, ma saranno in votazione nelle prossime sedute consiliari, mentre a Vinci, grazie alla Consigliere Mussetti, la mozione sul CUDE è stata votata all’unanimità proprio nel Consiglio di ieri.

Sono orgoglioso di far parte di un Partito, quello di Fratelli d’Italia, che mette al centro della propria azione politica le necessità dei più deboli. Come Responsabile Provinciale Dipartimento Equità Sociale e Disabilità Provincia di Firenze, ho lavorato personalmente su questi temi.

La mozione sul CUDE permetterà ai possessori del contrassegno disabili di poter circolare senza limitazioni all’interno delle ZTL italiane ed europee, dopo che il Comune di residenza o domicilio si sarà accreditato presso una piattaforma del Ministero dei Trasporti.

La mozione sul Garante è volta a sensibilizzare la società su quei problemi che quotidianamente i disabili incontrano, problemi che possono sembrare banali per i cosiddetti normodotati ma che per chi ha difficoltà possono diventare montagne insormontabili.

Il Garante serve proprio a cercare di dare risposte concrete a questi problemi; purtroppo, molti Comuni ancora non lo hanno, e la stessa Regione Toscana, pur avendo adottato una legge in proposito, non lo ha ancora nominato.

Il Governo Meloni lo ha istituito per legge nel 2024, diventando effettivo da gennaio di quest’anno.

Isacco Cantini Coordinatore FdI Empoli