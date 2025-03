Educazione sessualità e affettività, il PD risponde a FdI: "Scuola più equa, inclusiva e rispettosa diversità"

«Educare alla sessualità e all’affettività significa promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle proprie emozioni per riconoscerle e imparare a gestirle. Oggi più che mai, alla luce delle nuove linee guida europee sull'educazione affettiva e sessuale, diventa fondamentale garantire un percorso educativo strutturato e interdisciplinare fin dall'infanzia» così Sofia Sostegni, consigliera comunale del Partito democratico di Empoli commenta l’approvazione della mozione da lei proposta “Scuola equa- a sostegno della educazione sessuale e affettiva nelle scuole”, nell’ultima seduta del consiglio comunale di Empoli, che si è svolta lunedì 10 marzo.

«Attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva-prosegue Sostegni- si imparano a riconoscere le proprie sensazioni e i propri sentimenti, aumentando le capacità affettive con l’obiettivo di favorire una buona relazione interpersonale»

«Oggi, più che mai, è necessario che la scuola diventi un ambiente dove tutte e tutti, indipendentemente dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale, possano crescere senza timori e senza il peso di discriminazioni. Un'educazione sessuo-affettiva che non includa l'identità di genere e l'orientamento sessuale non può ritenersi completa. Tali tematiche sono centrali per la lotta contro l'odio e per la costruzione di una società più equa e libera da pregiudizi. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che non tutte le famiglie hanno gli strumenti o le risorse per affrontare temi delicati come quelli legati alla sessualità, all'affettività o alle problematiche di genere. Per molte famiglie, la scuola rappresenta l'unico spazio sicuro e qualificato in cui i propri figli possono ricevere un'educazione completa. Ecco perché chiedere il permesso ai genitori per l'educazione sessuo-affettiva sarebbe un passo indietro rispetto al progresso sociale. La mozione "Scuola Equa" mira proprio a rendere i nostri ragazzi liberi e consapevoli, non vincolati dal timore di reazioni o pregiudizi familiari».

Con l’approvazione della mozione il Comune di Empoli si è impegnato a proseguire nella promozione di percorsi formativi completi, con il supporto di professionisti qualificati, e a collaborare con la Regione Toscana e l'Azienda USL per garantire che ogni scuola del territorio possa beneficiare di queste iniziative. Inoltre, il Comune continuerà a promuovere attività educative e culturali volte a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, sui temi della sessualità consapevole, della violenza di genere e della comunità LGBTQIA+.

« Rimandiamo al mittente le polemiche che arrivano da Fratelli d’Italia, che ha votato contro questa mozione, sostenendo che ci accusa di derive ideologiche nell’educazione sessuo-affettiva. Nulla di più falso. Il nostro atto non è solo un passo verso un'educazione più giusta, ma anche una dichiarazione di impegno verso un futuro migliore per i nostri ragazzi e per l'intera società. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una scuola più equa, inclusiva e rispettosa di tutte le diversità, dove ogni giovane possa crescere libero e consapevole della propria identità.

Nella stessa seduta consiliare è stata approvata una mozione a sostegno del rafforzamento degli organici della Polizia di Stato del Commissariato cittadino presentata da Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra.

La mozione approvata

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

