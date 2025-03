L'empolese Var Group punta su microcredito e sostegno a under 35 nel mutuo

La sostenibilità come scelta etica d’impresa, integrata nel modello di business e nei servizi offerti. E che produce risultati tangibili. Per Var Group, Digital integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali, sostenibilità e innovazione sono due facce della stessa medaglia e la trasformazione digitale diventa leva strategica per ridurre gli impatti ambientali, aumentare il benessere delle persone e consolidare una crescita economica che sia inclusiva.

L’impegno costante ha portato a raggiungere primi, importanti risultati: l’impatto ambientale

Negli ultimi anni, Var Group ha sviluppato linee di innovazione sostenibile focalizzandosi su due principali aree: sostenibilità dell’IT e sostenibilità con l’IT. La sostenibilità dell’IT prevede interventi per ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture IT, ottimizzando l’uso delle risorse implementando soluzioni tecnologiche che migliorano l’efficienza energetica e la gestione del ciclo di vita dei dispositivi. Privilegiare energia certificata da fonti rinnovabili, che nel 2024 è arrivata a pesare per il 76%, ha permesso a Var Group di evitare l’immissione di oltre 1.183 tonnellate di CO2eq nell’atmosfera. La sostenibilità con l’IT consiste nell’accompagnare i clienti nella scelta di strumenti digitali che permettono di migliorare la loro sostenibilità attraverso la gestione predittiva, il monitoraggio dei consumi e l’ottimizzazione delle risorse, e nell’innovarsi digitalmente in modo sostenibile. Ciò ha permesso di supportare numerose aziende nell’adozione di soluzioni digitali in grado di ridurre il consumo energetico e ottimizzare le infrastrutture IT, attraverso l’utilizzo di data center ecosostenibili, l’implementazione di strumenti di energy management e l’uso di soluzioni avanzate di IoT per monitorare i propri consumi energetici e gestire gli asset proprietari in modo più efficiente e in definitiva riducendo l’impronta carbonica e idrica.

Le persone al centro

Sostenibilità aziendale significa anche mettere al centro le persone. Var Group promuove un ambiente di lavoro sostenibile e inclusivo, investendo nel benessere dei dipendenti, nella formazione e nella parità di genere. Con il 98% di contratti a tempo indeterminato e un numero di donne superiore alla media del settore ICT (27,8% rispetto alla media italiana del 15,1% di donne iscritte nei settori ICT fonte: Rapporto Anvur- Parità di Genere) l’azienda punta su welfare, work-life balance e sviluppo professionale. In Italia come all’estero, Var Group garantisce che siano sempre tutelati i diritti dei lavoratori e lavoratrici in conformità con le leggi, non solo in termini di salari, condizioni di lavoro, sicurezza sul posto di lavoro ma anche di benefici sociali. Tra le misure principali, il supporto alla genitorialità include contributi per baby-sitting, asilo nido aziendale e campi estivi. Il benessere è incentivato con flexible benefits per spese alimentari, sportive e culturali, consulenze nutrizionali e pacchetti salute. Anche la formazione è un pilastro strategico: solo nell’ultimo anno sono state erogate 63.233 ore di formazione, che si traducono in una media di 16,4 ore per dipendente, a dimostrazione del continuo sforzo per garantire opportunità di sviluppo e aggiornamento professionale a tutte le risorse. Var Group promuove attivamente l’integrazione intergenerazionale e ha introdotto percorsi di welfare che tenessero conto dei bisogni delle diverse generazioni di dipendenti: sportello psicologico gratuito, microcredito aziendale, sostegno per l’apertura del mutuo agli under 35, smart working e gestione digitale delle ferie.

Infine, Var Group è attivamente impegnata nell’empowerment femminile, con l’obiettivo di avvicinare sempre più donne alle discipline STEM, ancora oggi prevalentemente maschili, attraverso incontri nelle scuole, percorsi di orientamento e il sostegno e partecipazione delle nostre Leader ad eventi dedicati all’empowerment femminile come il TedX. A riconfermare questo aspetto è la rappresentanza femminile ai massimi livelli, con Francesca Moriani nel ruolo di Amministratrice Delegata.

L’impegno verso le comunità

L’impegno si estende oltre i confini aziendali, verso la comunità, con progetti di inclusione e istruzione, come le collaborazioni con ASPHI Onlus e Cavarei per il supporto a persone con fragilità. Una lunga collaborazione con Aid4Mada ha garantito acqua potabile a 80.000 persone in Madagascar, sostenuto 50 bambini con assistenza scolastica, alimentare e sanitaria e ampliato l’orfanotrofio La Casa del Miele nella città di Tulear. Con ActionAid, Var Group sostiene a distanza 70 bambini in Kenya ed Etiopia; collabora con Aid4Mada Onlus nel progetto Water Is Life, con il quale ha contribuito a garantire accesso gratuito e illimitato all'acqua potabile a oltre 80.000 persone nelle aree più svantaggiate della Regione di Tulear, in Madagascar.

“Per noi di Var Group, sostenibilità significa fare impresa con responsabilità, perché crediamo che innovazione e impegno sociale siano inscindibili”, ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group. “Ma soprattutto, sostenibilità significa mettere al centro le persone. Sono loro il cuore dell’azienda ed è per questo che mettiamo come priorità il loro benessere, la loro crescita e il loro sviluppo. Siamo determinati a costruire un ambiente di lavoro che stimoli la libertà di espressione, dove ogni individuo possa essere protagonista e sentirsi parte di un progetto che mira a creare un impatto positivo nel lungo periodo. La pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità volontario rappresenta un passo significativo per condividere gli obiettivi raggiunti e dimostrare l’impegno dedicato verso un futuro più sostenibile”.

Var Group, per rendere ancora più capillare in ogni funzione e in ogni country l’impegno verso la sostenibilità, ha creato un Comitato Operativo di Sostenibilità che si occupa di sviluppare e attuare il Piano Strategico di Sostenibilità, attraverso l’ascolto in ogni Paese delle proposte, idee, necessità ad impatto ESG delle sue persone, individuando in maniera collettiva le azioni concrete da intraprendere e i risultati attesi.

