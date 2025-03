"Giù le mani dal Palio di Fucecchio": la sindaca interviene sulle nomine del CdA

“Ritengo necessario esplicitare e chiarire tutti i passaggi che hanno portato alle nomine del CdA dell'associazione Palio. A seguito di apposito avviso pubblico del 27/08/2024, relativo alla necessità di provvedere alla nomina di otto consiglieri all'interno dell'associazione, abbiamo ricevuto 23 candidature, tra le quali abbiamo scelto gli otto rappresentanti poi nominati. La scelta dei membri è stata dettata dalle capacità accertate dei candidati, al fine di garantire alla manifestazione più importante del nostro paese la massima professionalità e competenza. Al netto di ogni polemica, fintanto io sarò chiamata a svolgere l'alta funzione per cui sono stata eletta dalla cittadinanza, il Palio non si tocca né si strumentalizza politicamente. Mi corre l'obbligo, però, evidenziare che chi ha presentato l'esposto, di fatto, non ha pubblicato per intero la risposta che il Ministero dell’Interno ha dato attraverso la Prefettura, omettendo, ad arte, la parte finale in cui il Ministero ha dichiarato che "non rientra tra le competenze del Ministero il controllo sugli atti adottati dalle amministrazioni locali”. Mi sento serena nelle scelte fatte a garanzia del buon andamento della più importante manifestazione del Comune di Fucecchio – prosegue la sindaca -, rigetterò sempre chi vorrà insinuarsi nelle decisioni assembleari dell'associazione Palio, che si autodetermina secondo il voto delle 12 Contrade. Non ci sono altre interpretazioni a meno che, troppo intenti a gettare discredito contro questa amministrazione, non ci si accorga che si danneggia soltanto il Palio. Le questioni giuridiche si discuteranno nei luoghi deputati. Rilevo intanto, con rammarico, che queste polemiche non aiutano la nostra comunità ma portano un numero crescente di cittadini ad allontanarsi dalla Cosa Pubblica. Tutti siamo impegnati a fare il bene di Fucecchio, una città straordinaria, la cui manifestazione più importante e rappresentativa è appunto costituita dal Palio. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutto il Consiglio di Amministrazione del Palio e tutte le Contrade, che nel corso dell'anno lavorano al tavolo dell'associazione per migliorare la nostra bella manifestazione, e rispetterò sempre la volontà da loro espressa in sede di assemblea. Con me le dodici Contrade, nella figura dei loro presidenti, chiedono rispetto per il Palio. Le polemiche le lasciamo ad altri".