L'Hospice San Martino si racconta: a Gambassi una serata per promuovere la conoscenza delle cure pallative

Il prossimo 14 marzo, alle ore 21.15, presso i locali dell’ex Teatro di Gambassi Terme, si terrà l’evento di grande rilevanza "Percorsi e Stili di Vita: La ricerca del benessere". L'incontro è patrocinato dal Comune di Gambassi Terme e si avvale del supporto dell’Associazione "Pensare Gambassi Pensarlo Meglio". L’obiettivo principale dell'evento è quello di informare e sensibilizzare la cittadinanza riguardo alle cure palliative, sfatando alcune delle false credenze che ancora oggi ostacolano l’accettazione e la richiesta di questo tipo di assistenza.

Durante la serata, saranno presenti esperti del settore che condivideranno le proprie competenze e il loro punto di vista sull’importanza di un'assistenza palliativa di qualità. Interverranno il dottor Franco Doni, Direttore della SDS Empolese-Valdarno Inferiore; la dottoressa Cinzia Casini, Direttore UFS Cure Palliative e Hospice Firenze Empoli e la coordinatrice infermieristica dell’Hospice San Martino di Empoli.

L'incontro si propone non solo come un momento informativo, ma anche come un’opportunità per approfondire i temi legati alla cura e all’assistenza, contribuendo a una maggiore comprensione dei servizi offerti, destinati a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini. Un'occasione unica per riflettere insieme sul benessere e sulla cura, con un focus particolare sulle necessità e le risposte alle esigenze di chi si trova ad affrontare una malattia grave e terminale.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa