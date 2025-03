Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni è stato selezionato per il concorso Art Bonus 2025

La stagione concertistica 2023 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni è uno dei progetti selezionati per il concorso Art Bonus 2025 – IX edizione. Una stagione concertistica che ha visto protagonisti nomi importanti del panorama internazionale e non solo: l’Orchestra della Toscana con solisti del calibro di Anna Tifu, Kian Soltani e Alexander Gadjiev. Abbiamo sperimentato oltre i confini della musica classica con Morgan e il suo spettacolo “Il classico Morgan” e Anna Maria Castelli con il suo omaggio a Edith Piaf. L’estate ha visto il grande successo dell’Opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, senza dimenticare i Concerti di Sant’Andrea.

Il Concorso Art Bonus è nato con l’obiettivo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza della Legge Art Bonus (beneficio fiscale per tutti coloro che sostengono la cultura) e premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Al via, dunque, la nuova edizione del Concorso “Progetto Art Bonus dell’Anno” per premiare i migliori interventi finanziati attraverso il credito di imposta quale sostegno al mecenatismo culturale.

Il concorso si svolgerà in due fasi: dal 10 marzo al 14 aprile sarà possibile votare esclusivamente sul sito Art Bonus, mentre nella giornata del 15 aprile ci sarà il click day sui social per votare i progetti finalisti.

L’ iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura e da ALES, in collaborazione con Promo PA Fondazione - LuBeC, per offrire visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori, ma anche per promuovere l’Art Bonus verso il grande pubblico come opportunità di compartecipazione al mantenimento e alla crescita dell’identità culturale dei territori e delle comunità.

COME SI VOTA - Per votare il Centro Busoni basta cliccare sul seguente link: https://artbonus.gov.it/concorso/2025/casa-museo-ferruccio-busoni-centro-busoni-2023,-empoli,-da-gennaio-a-dicembre-2023.html e confermare il voto tramite mail.

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni è onorato di partecipare al Concorso Art Bonus e ringrazia la Fondazione CR Firenze per il sostegno ricevuto e per la fiducia che continua a riporre in ogni nuovo progetto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa