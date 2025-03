Il Comune di Santa Maria a Monte parteciperà per la prima volta al Palio dei Comuni, giunto all'undicesima edizione, che si terrà domenica 30 marzo all'Ippodromo di San Rossore a Pisa.

Domenica 16 marzo sarà la 2ª giornata delle giornate preliminari del Palio e i cittadini residenti potranno accedere all'Ippodromo con un biglietto speciale dal costo simbolico di 1 euro, esibendo un documento che attesti la residenza. Questo contribuirà a incrementare le presenze e migliorare la classifica del Comune, utile per l'estrazione e la scelta dei cavalli nei giorni antecedenti il Palio.

Sarà un’occasione per godersi una domenica ricca di eventi: in pista, il 4° GP Angloarabi sarà il momento cruciale, mentre sul parterre l'ASD Pisanova intratterrà il pubblico con esibizioni di danza. Saranno presenti anche l'animazione di IppoLandia per i più piccoli e il Tour Dietro Le Quinte per scoprire i segreti della giornata di corse.

Ampia offerta anche nel food, tra The Corner, Bar e Ristoranti!

Info relative all'evento sul sito web: https://www.sanrossore.it/Calendario%20Corse/11palio-dei-comuni/

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte