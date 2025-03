Il premio Il Magnifico torna a Firenze per decretare il miglior olio d’Europa. Una serata dedicata all’olio di eccellenza, ai suoi produttori e ambasciatori, e al futuro di questo alimento benefico. L’appuntamento è per venerdì 21 marzo 2025 a partire dalle 17 al Circo-lo Teatro del Sale a Firenze.

La XIII edizione del premio europeo per l’olio di oliva di extra qualità si apre tra tradizioni consolidate e qualche stuzzicante novità. Come sempre saranno presentati i migliori prodotti classificati nelle sette macro aree di produzione europee: tra loro sarà decretato il vincitore assoluto, il Magnifico 2025 Best European EQOO (Extra Quality Olive Oil). Inoltre sarà conferito il premio Masterpiece, piccolo capolavoro, al miglior campione con una produzione inferiore ai 1000 litri (soglia minima per ambire a Il Magnifico).

Nell’edizione 2025 per la prima volta sarà presentata una sezione speciale dedicata alla Lecciana, una nuova cultivar, frutto dell’incrocio tra Leccino e Arbosana, ideale per impianti ad alta densità. Una varietà innovativa e tutta da scoprire, per apprezzarne qualità e potenzialità future.

Il premio Il Magnifico continua la sua azione di valorizzazione della cultura olearia dando spazio a sempre nuovi territori. In questa ennesima edizione da record, per il numero di campioni ricevuti, insieme ad aree dalla spiccata tradizione olearia come Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, e la promettente Croazia fa il suo esordio anche la Corsica, che per la prima volta si è affacciata al concorso. Grande entusiasmo dalla Toscana, la Regione ha vissuto un’annata straordinaria con produzioni di altissimo livello qualitativo, capaci di esprimere la vera essenza del territorio.

Il Magnifico è anche solidarietà e ricerca. Come di consueto le campionature di olio inviate al concorso, e non utilizzate durante i panel, saranno donate al Banco Alimentare della Toscana, in modo che neppure una goccia di questo prezioso alimento vada sprecata, e anche i più bisognosi possano godere di prodotti di altissima qualità. Inoltre in questa edizione sarà presentato il frutto della collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze -dipartimento di Agraria- che sta lavorando a una classificazione sensoriale degli oli. Questa ricerca ha come obiettivo quello di creare delle classi di concorso, comprendenti macrogruppi di oli di cultivar Italiane, che si differenziano dal punto di vista sensoriale. Grazie ai campioni presentati nelle precedenti edizioni del concorso sono già stati individuati tre gruppi di cultivar, differenziati per caratteristiche sensoriali, ma anche chimiche (fenoli, terpeni e volatili).

Durante la serata di premiazione, che si terrà il prossimo 21 marzo al Circo-lo Teatro del Sale a Firenze, saranno assegnati numerosi riconoscimenti a realtà di grande vivacità nel promuovere la cultura dell’olio d’eccellenza. Il Magnifico, nato dalla volontà comune di continuare il percorso intrapreso da Marco Mugelli e Massimo Pasquini a cui il premio è dedicato, vuole rendere l’olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile.

Il premio Il Magnifico European Extra Quality Olive Oil award è realizzato in collaborazione con Estra, Chiantibanca, Vetreria Etrusca, De Masi Industrie Meccaniche, Valoritalia e con il sostegno di Società Pesciatina d’Olivicoltura, Agromillora, Vetreria Fara e Connecta.

LA SELEZIONE DEI CAMPIONI

Come ogni anno l’organizzazione del premio si è affidata alla professionalità di Valoritalia, ente leader in Italia per la certificazione nel settore agroalimentare, per garantire la segretezza degli assaggi e il corretto svolgimento del processo di selezione del vincitore da parte dei tre panel.

Tutti i campioni sono stati inviati alla sede toscana dell’ente, all’interno di bottiglie standard non riconoscibili e con un packaging diverso da quello utilizzato per la loro commercializzazione. I campioni sono stati resi anonimi e coperti da uno speciale rivestimento per renderli irriconoscibili, inoltre sono stati apposti adesivi indelebili con un codice identificativo per facilitare la classificazione e garantire l’assaggio in segretezza.

Infine, per preservarne le caratteristiche organolettiche, i campioni sono stati stoccati in magazzini a temperatura controllata e lontani da fonti di luce diretta. Con questi accorgimenti tecnici, è stato possibile preservare le proprietà e i sentori originari che caratterizzano ogni olio in concorso, oltre alle peculiarità del territorio di provenienza e alle proprietà antiossidanti e salubri dell’oro verde europeo.

IL PREMIO IL MAGNIFICO

Il Magnifico è un premio indipendente e di respiro internazionale che ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e mettere in evidenza i migliori oli pronti per chef, buyer, foodies e consumatori di tutto il mondo. Celebrato dal 2013 con una speciale cerimonia di premiazione, grazie al lavoro dell’Associazione Premio il Magnifico, l’oscar dell’olio premia i migliori oli d’Europa con le Stelle EQOO e incorona un vincitore: il miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato. Il rigoroso e assolutamente anonimo processo di selezione, attuato dai panel di assaggiatori professionisti di attestata e comprovata esperienza, ha reso il Magnifico un premio ambito dai produttori e autorevole nel mondo dell’olio di oliva d’eccellenza.

www.premioilmagnifico.com

Fonte: Ufficio Stampa