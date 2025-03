In Piazza per l'Europa, Csa Intifada: "Noi non ci saremo. Follia investire 800 miliardi per il RiArm"

Ogni euro speso per la guerra e per le armi è un euro contro la necessità di una spesa pubblica dignitosa per la sanità. Per le famiglie che nonostante abbiano un lavoro non ce la fanno a mantenere le numerose spese quotidiane perché "la guerra ha fatto aumentare tutto"!

La guerra la fanno e la decidono i padroni, l'uno percento della popolazione mondiale! Il restante 99% la subisce sulla propria pelle.

È una logica a cui dobbiamo dire BASTA! Quanto questa crisi sia diventata profonda lo dimostra lo scenario attuale che si presenta catastrofico. Ce lo insegna la storia! Questa è la vera emergenza dell' Europa.

Il governo italiano Meloniano schiavo di Trump mentre cerca di reprimere il dissenso (Ddl sicurezza) della popolazione, dei lavoratori per una giusta e coerente retribuzione, contro l'emergenza climatica, senza finanziamenti per la scuola pubblica. Diritti conquistati da chi ha sempre lottato per un mondo più giusto!

In questo scenario apocalittico e bellico c'è chi ha il tempo di organizzare per il 15 marzo una piazza "europeista con l'elmetto" con il PD e CGIL che che parteciperanno con una bandierina della pace per coprirsi dalla vergogna, dimenticandosi dell'articolo 11 della Costituzione che dice:

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Si continua a chiedere la PACE investendo nella GUERRA. E questo è raccapricciante!

Le nostre priorità sono ben altre. Non staremo a guardare chi come i padroni della terra vuol fare soldi sulla testa della gente investendo armi per arricchirsi. Noi staremo sempre dalla parte del popolo, delle vittime delle guerre. No al ReArm dell' Unione Europea! Basta investimenti in armi e guerra! Per un Europa solidale inclusiva antirazzista antifascista contro i sovranismi

Comunità in Resistenza csaintifada Empoli