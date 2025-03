Incendio in una concessionaria di Livorno: danni alle auto, nessuna persona coinvolta

Incendio questa notte in una concessionaria di auto a Livorno. Per domare le fiamme, che hanno provocato ingenti danni, sul posto in via provinciale Pisana intorno alle 4 sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio ha visto coinvolti diversi mezzi che si trovavano all'esterno e all'interno dei locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento risulta ancora in corso.

