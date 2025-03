INTERconNETtiamoci: Come difendersi dai pericoli di internet

Come far fronte alla quotidiana esposizione di minacce online? Come evitare di cadere nelle numerose trappole disseminate in internet e sui social, dagli spam ai pishing, ad opera di cybercriminali, hackers, bulli digitali che mettono a rischio la nostra sicurezza e quella dei nostri figli? A dare una possibile risposta, ad aumentare la consapevolezza dei rischi che corriamo quotidianamente e a suggerire le necessarie contromisure, ci prova il Lions Club di Certaldo, organizzando un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, ai genitori e agli studenti delle scuole, dal titolo “INTERconNETtiamoci. La sicurezza su internet, vecchi e nuovi pericoli in un mondo che cambia”. Appuntamento a giovedì 13 marzo, con inizio alle 18, con il dottor Francesco Ulivieri, Officer Distrettuale del Lions Club Certaldo Boccaccio, 30 anni di esperienza in comunicazione in ambito medico-scientifico, dal 2017 che segue questo service.

L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Certaldo, vede la partecipazione di numerose associazioni del territorio, che hanno collaborato alla realizzazione di un video sul tema: Associazione Genitori e Amici Istituto Comprensivo, Polis, Pedale Certaldese, Asd Calcio Certaldese, Gregge Ribelle, Pallavolo Certaldo, Centro Karate Shotokan, Ohana, Istituto Comprensivo di Certaldo.

"Una iniziativa al quale aderiamo con convinzione, già fatta all'interno delle scuole di Certaldo - dichiara l'Assessora all'istruzione Romina Renzi. I bambini si sono dimostrati molto interessati al contenuto del breve corso, edotti e informati dei pericoli che ci sono dietro uno smartphone, una navigazione, una app e un social. Con la scuola e la preziosa disponibilità del Lions, abbiamo pensato di estendere tale consapevolezza a tutti i genitori e più in generale a tutte le famiglie. Consideriamo un diritto alla conoscenza quello di disporre delle necessarie informazioni sull'uso corretto dei dispositivi digitali, così pervasivi nella vita di tutti noi. Solo se uniti e informati possiamo evitare danni e prevenire disagi e disturbi proveniente dall'abituale uso di cellulari, Pc, social e app varie" - conclude l'assessora.

"INTERconNETtiamoci…ma con la testa!" - è il Service di Rilevanza MultiDistrettuale Lions dedicato alla sicurezza dei ragazzi su Internet – spiega il professor Ulivieri: In 10 anni ha toccato un traguardo eccezionale, coinvolgendo 180.000 persone, circa 155.000 i ragazzi e 25.000 gli adulti che hanno partecipato alle nostre conferenze fatte nelle scuole, teatri e auditorium. Il prossimo 13 Marzo sarà per gli adulti e per la popolazione di Certaldo”.

“La conoscenza è sempre la miglior difesa, in particolare quando parliamo di “minori”, per gli adulti, la conoscenza è potere! In questo processo di comprensione dei potenziali pericoli rappresentati dalla rete, non devono esser coinvolti solo i bambini e gli adolescenti, è fondamentale coinvolgere i genitori. Gli adulti, che dovrebbero essere dei punti di riferimento nella formazione delle giovani generazioni, alle volte sottovalutano i “percorsi cognitivi” dei minori nella scoperta e nell’utilizzo degli strumenti del web che, spesso, non viene percepito come qualcosa di reale, ma come un luogo privo di regole dove qualsiasi cosa è concessa e permessa” – le parole di Rosanna Graziuoso, Dirigente Scolastico IC. D Certaldo.