La Sagra del Tartufo Marzuolo si trasferisce a Montespertoli per l'edizione 2025

A causa di problemi logistici, l’edizione 2025 della tradizionale Sagra del Tartufo Marzuolo, solitamente ospitata a Certaldo, si terrà eccezionalmente a Montespertoli, città già nota per la sua vocazione tartufigena. L’evento, organizzato dall’Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa, si svolgerà nello stesso luogo che ospita la Sagra del Tartufo Scorzone in estate.

Montespertoli si conferma ancora una volta la sua vocazione di Città del Tartufo accogliendo la 28ª Sagra del Tartufo Marzuolo, un’occasione unica per tutti gli appassionati della cucina toscana e dei prodotti tipici del territorio. La sagra si terrà presso il Parco Urbano di Montespertoli nei giorni sabato 15 e domenica 16 marzo e sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

Protagonista assoluto dell’evento sarà il tartufo Marzuolo, questa edizione della sagra porterà con sé una novità: l’apertura anche a pranzo la domenica. Gli spazi saranno riscaldati per garantire il massimo comfort ai visitatori. "Vista la buona riuscita della sagra del tartufo Scorzone la nostra associazione ha deciso quest'anno di realizzare la sagra del tartufo Marzuolo a Montespertoli, comune con il quale da anni collaboriamo per la salvaguardia e la tutela degli ambienti tartufigeni. Il Comune di Montespertoli si è sempre reso disponibile venendo incontro alle nostre esigenze. Per consolidare questo rapporto di collaborazione abbiamo appunto deciso di provare a valorizzare proprio a Montespertoli questo tartufo, il tuber borchi vittadini o tartufo Marzuolo che cresce come il bianco pregiato e lo Scorzone nei territori del Comune di Montespertoli" dichiara il Presidente, Rolando Marini.

L’Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa, attiva dal 1992, è impegnata nella tutela delle aree tartufigene naturali e nella promozione delle tradizioni legate al tartufo. La Sagra del Tartufo Marzuolo rappresenta un’importante occasione per valorizzare questo pregiato prodotto e per sostenere le attività di recupero ambientale portate avanti dall’Associazione.

L’intera comunità, gli appassionati e i curiosi sono invitati a partecipare a questa edizione speciale della sagra, per scoprire e degustare le eccellenze gastronomiche del territorio e vivere un’esperienza all’insegna della tradizione e del gusto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marco al numero 338 2590854 e Rolando al 346 7845561. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazionewww.asstartufaivaldelsa.it.

Fonte: Comune di Montespertoli