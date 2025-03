Legionella in un asilo nel Livornese, trasferiti 40 bambini

A Guasticce circa 40 bambini dell'asilo saranno trasferiti in un'altra scuola dopo la chiusura dell'istituto a causa della presenza di legionella nelle tubature, rilevata dalle analisi dell'Asl. La sindaca Sara Paoli ha spiegato che la chiusura si è resa necessaria perché senza acqua la scuola non può restare aperta, ma ha rassicurato che i bambini non hanno mai corso pericoli grazie alle misure adottate. Nonostante le operazioni di disinfezione, il batterio è ancora presente, quindi il Comune e l'Asl lavoreranno per una soluzione definitiva.

