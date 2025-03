Prende a pugni la compagna davanti la figlia, 35enne arrestato

La mattina dell'8 marzo, la polizia di Firenze ha arrestato un 35enne peruviano a Le Cure per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo, rientrato a casa in stato di alterazione, avrebbe aggredito la compagna 23enne con pugni al volto davanti alla figlia di 4 anni. La vittima, con evidenti contusioni, è stata dimessa dall’ospedale con 40 giorni di prognosi e ha denunciato precedenti episodi di violenza. L'arrestato è stato condotto a Sollicciano e, dopo l’udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, restando comunque presunto innocente fino a processo.

Notizie correlate