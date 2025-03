'Meno rischio in Toscana', in 500 all'avvio del percorso per prevenire frane e alluvioni

Hanno risposto in centinaia tra amministratori, volontari della protezione civile, vigili del fuoco, tecnici, rappresentanti degli Ordini professionali e delle molte realtà coinvolte nel sistema di prevenzione e gestione del rischio idraulico ed idrogeologico. Al teatro Politeama di Prato questa mattina si sono registrate oltre 500 persone per l’avvio del percorso "Meno rischio in Toscana. Nuove soluzioni contro alluvioni e frane", iter formativo in 10 tappe, tra incontri in presenza e webinar promosso e organizzato dalla Regione Toscana.

“La Toscana ha fatto della difesa del suolo la priorità tra le opere pubbliche – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – dall’inizio dell’anno ad oggi ho già proclamato quattro stati di emergenza, a fronte di eventi di eccezionale gravità collegati ai cambiamenti climatici, che hanno cambiato anche la percezione da parte delle persone: se fino a pochi anni fa i cittadini chiedevano a chi amministrava infrastrutture o ospedali, oggi la priorità, evidenziata anche da sondaggi indipendenti, è quella della sicurezza da rischio idraulico e idrogeologico. La Regione sta facendo la sua parte, serve lo stesso impegno anche da parte del Governo perché per realizzare tutte le opere necessarie ad abbattere davvero il rischio è necessario un forte investimento statale. Il tema delle risorse è importane, così come la capacità di progettare e la presenza di una rete di collaborazione tra enti pubblici, autorità, mondo del volontariato. Serve una regia collettiva su questo tema ed eventi come quello di oggi servono proprio per creare una consapevolezza ed un modo do agire comune e coordinato”.

“Con questo percorso – ha aggiunto l’assessora regionale all’ambiente ed alla difesa del suolo Monia Monni - la Regione prova a mettere nella ‘cassetta degli attrezzi’ di chi opera nei settori dell’urbanistica, della prevenzione e della gestione dell’emergenza gli strumenti giusti per aumentare la sicurezza delle nostre comunità. Per farlo abbiamo coinvolto un gruppo di professionisti di chiara fama e di docenti universitari, che attraverso una serie di webinar mirati potranno diffondere le corrette informazioni. I Comuni che parteciperanno a tutti gli incontri avranno vantaggi nei nostri bandi. Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un attestato corredato di un logo realizzato grazie al coinvolgimento delle scuole. Oggi – aggiunge Monni - siamo di fronte ad una realtà climatica più dura rispetto a quanto eravamo abituati a gestire, per questo per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico occorre progettare opere che superano quanto previsto dalle norme e dai piani di settore. Dobbiamo andare oltre e farci trovare preparati. E questa preparazione riguarda anche l’urbanistica, l’uso dei suoli, la conoscenza da parte dei cittadini dei piani comunali di Protezione civile. Riguarda la corretta informazione, fatta dai giornalisti, e la formazione delle giovani generazioni, che coinvolgeremo con un percorso specifico aperto a tutte le scuole secondarie della Toscana. Saranno proprio gli studenti a disegnare il logo che caratterizzerà gli attestati che saranno consegnati ai partecipanti alla fine dell’iter”.

“Ringrazio la Regione Toscana – ha detto la sindaca di Prato Ilaria Bugetti – e il sistema di Protezone civile, che con la sua presenza ci consente di affrontare con maggiore tranquillità ogni genere di calamità. Sappiamo che è fuori dai momenti di crisi che avviene la formazione, necessaria per farsi trovare preparati. Prato e tutti i Comuni possono lavorare per migliorare la risposta del territorio alle nuove esigenze, visto che in questi anni sono cambiati i fenomeni climatici, è cambiato il territorio, sono cambiate le sensibilità. Giornate come questa ci aiutano a trovare una strada tuti insieme”.

"Di fronte a fenomeni atmosferici sempre più violenti - sono state le parole di Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana - servono anche per i Comuni conoscenze sempre più approfondite, quindi collaboriamo davvero molto volentieri al percorso che inizia oggi. Venti o trent’anni fa c’era un approccio molto diverso nell’immaginare le città: oggi abbiamo una regione che ha fatto una scelta importante come quella del consumo zero di suolo, ma sappiamo che tutto questo non basta, quindi dobbiamo essere coerenti sia nella programmazione urbanistica, sia nell’immaginare il verde urbano, sia nella capacità di garantire sistemi di raccolta delle acque che possano ricevere quantità più importanti di precipitazioni e quindi servono competenze specifiche e tanta formazione. Il tema non è più solo per addetti ai lavori, ma sempre di più anche nell’informare tempestivamente i cittadini e nel formarli sui comportamenti da adottare in caso di eventi":

Il percorso di “Meno rischio in Toscana” si snoderà da marzo a giugno e vedrà altri eventi nei quali saranno trattati argomenti di specifico interesse tecnico come la progettazione opere idrauliche in relazione ai cambiamenti climatici (evento del 27 marzo), il rischio di collasso arginale (3 aprile), suscettibilità al danno da alluvione (17 aprile) e alluvione (8 maggio), la pianificazione urbanistica e cambiamenti climatici (22 maggio), la manutenzione dei corsi d’acqua in relazione ai cambiamenti climatici. A maggio si terranno inoltre due incontri più specifici, un webinar dedicato al sistema di Protezione civile in relazione all’emergenza meteo, rivolto a sindaci e tecnici, ed un seminario per giornalisti incentrato sugli strumenti per migliorare l’informazione riguardo a frane e alluvioni.

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato ufficiale, che consentirà a chi lo riceve di utilizzare il logo dell’iniziativa e identificarsi come Ente formato sul tema del rischio da frane e alluvioni. Gli attestati saranno consegnati nel corso di un evento conclusivo che si terrà a Firenze il 16 giugno, presso il teatro della Compagnia di via Cavour.

All’iniziativa inaugurale di “Meno rischio in Toscana hanno partecipato, oltre al presidente Giani, all’assessora Monni, alla sindaca Bugetti ed alla presidente di Anci Toscana Cenni, Giovanni Massini e Bernardo Mazzanti, del settore regionale per la difesa del suolo e Protezione civile, Daniele Bignami, della Fondazione Politecnico di Milano; Marcello Brugioni, della Fondazione Politecnico di Milano; Nicola Casagli, del Centro per la Protezione Civile Università degli Studi di Firenze; Fabio Castelli, del Centro per la Protezione Civile Università degli Studi di Firenze; Bernardo Gozzini, del Consorzio LaMMA; Giovanni Menduni, della Fondazione Politecnico di Milano; Enio Paris e Fabio Zappalorti dell’Associazione Nazionale Consorzi territorio e acque irrigue-Toscana.

Fonte: Regione Toscana