Comparto moda, arrivano i fondi. Giani: "Dalla Regione 40 milioni"

Novità per il comparto moda potrebbero arrivare dalla prossima variazione di bilancio della Regione Toscana. L'ente dovrebbe mettere a disposizione circa 40 milioni. A dirlo è Eugenio Giani, il presidente ha parlato ai margini dell'assemblea che ha approvato la prima variazione al bilancio 2025-2027 da 50 milioni.

Così Giani: "Dobbiamo completare il testo della delibera, gli uffici stanno verificando quali residui dai capitoli della Regione possiamo accertare e destinare. Ma la manovra sulla moda, che vorrei concentrare con la prossima variazione, si avvicina ai 40 milioni. Sono soldi per interventi che andranno a sostegno di tutti i vari aspetti, l'innovazione, la formazione. Vogliamo dare una risposta molto concreta per risollevare e rilanciare quello che è il sistema della moda, che in Toscana coinvolge quasi 100.000 dipendenti".