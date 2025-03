Muore a 82 anni Elsa Duranti, figura politica e imprenditrice di spicco del Cuoio

Elsa Duranti, figura storica della politica e dell'imprenditoria nel comprensorio del Cuoio, è scomparsa all’età di 82 anni. Ha militato prima nell'area socialista, poi esponente di Forza Italia, ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui assessore e vicesindaca a Santa Croce negli anni ’80 e presidente del Consorzio Aquarno.

Negli anni '90 ha proseguito la sua attività politica a Santa Maria a Monte, diventando consigliera comunale per Forza Italia e coordinatrice provinciale del partito. Vedova dell’imprenditore Abramo Giannoni, lascia tre figlie, un fratello, una sorella e i nipoti. Il funerale si terrà giovedì 13 marzo alle 11 nella Chiesa di San Rocco a Santa Croce, mentre la salma sarà esposta fino ad allora nella cappella del commiato della Misericordia.

Così il sindaco Roberto Giannoni: "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Elsa Duranti. Una donna che ha partecipato attivamente, prima nel partito Socialista e poi in Forza Italia alla vita politica del nostro territorio ricoprendo anche la carica di assessore di Santa Croce. Poi dette il suo contributo in opposizione anche a Santa Maria a Monte. Un donna intelligente e acuta nelle sue riflessioni politiche. Nel corso della sua attività ricoprì anche una carica associativa in Assoconciatori. Una donna che ha fatto molto per la realtà del Valdarno in vari ambiti, con una visione spesso rivelatasi poi lungimirante alla prova della storia. Una persona che ricordo con affetto e stima".

