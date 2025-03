Otto marzo a Ponte a Egola, La Ruga e Frida Aps insieme contro la violenza delle donne

Una serata di collaborazione fra due associazioni, quella che si è svolta sabato 8 marzo all'associazione culturale La Ruga di Ponte a Egola a sostegno di inizitive contro la violenza di genere. Una partecipazione molto numerosa della quale il presidente Simone Nieri ringrazia tutte le persone presenti a cena, che con la loro presenza hanno contribuito a sostenere un'altra associazione del territorio Frida Aps che gestisce il centro antiviolenza Frida Kahlo.

Una parte del ricavato della cena infatti andrà a sostegno di progetti e attività dei bambini e delle bambine delle donne che in questo momento vivono in casa rifugio, per far sì che abbiano la possibilità di fare sport, di partecipare ad attività ludiche e di dopo scuola con lo scopo di far vivere loro situazioni di svago e di relazione con i propri coetanei e coetanee, amici e amiche.

La presidente Elisa Forfori a nome di tutta l'associazione Frida - donne che sostengono donne - spiega "Grazie alla cena organizzata è stato possibile non solo raccogliere un contributo economico da destinare ad alcune attività per le donne e bambini/e ospitate nelle nostre case rifugio ma si è anche consolidata una collaborazione tra associazioni e si è fatta rete. Ci tengo a ricordare infatti quanto sia importante per le donne vittime di violenza, spesso isolate, creare una rete di sostegno intorno a loro e quanto sia importante far conoscere il lavoro del centro antiviolenza, al quale le donne si possono rivolgere per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Rinnoviamo quindi i nostri ringraziamenti a tutte le volontarie e i volontari dell'associazione La Ruga, certe che ci saranno molte altre occasioni di collaborazione."

"La nostra associazione cerca spesso di dare un contributo alla comunità nella quale viviamo. Nella giornata internazionale della donna abbiamo pensato fosse importante sostenere progetti che vanno a favore di donne e bambini e bambine che stanno vivendo e pagando le conseguenze di situazioni di violenza familiare" sostiene il presidente Simone Nieri e continua "E' stato anche un bel momento per festeggiare il premio ottenuto da Gisella Ensabella al Premio Donne Sanminiatesi del Comune di San Miniato. La candidatura di Gisella, presidente dell'associazione GAM, è stata voluta e proposta dalla nostra associazione tramite la consulta della frazione e siamo orgogliosi che abbia avuto il riconoscimento di un lavoro che ormai porta avanti da tanti anni e che mira a migliorare la vita di molte persone con disabilità motorie e intellettive, persone che spesso collaborano con noi in iniziative e che sono diventate parte integrante e indispensabile per tutti noi". Gisella nella serata dell'8 marzo è stata insignita anche di "socio onorario" dell'associazione La Ruga.

Fonte: Associazione culturale La Ruga