Palestra in Rsa, la Fondazione Chiarugi di Empoli lancia i corsi di Attività Fisica Adattata

La Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli amplia la propria offerta con l'introduzione dei corsi di Attività Fisica Adattata (A.F.A.). Conosciuta sul territorio per l'impegno nella cura e nell'assistenza delle persone più anziane, grazie a servizi come l'RSA e il centro diurno Casa Insieme, la Fondazione apre ora le porte a un nuovo servizio dedicato alla comunità: i corsi di Attività Fisica Adattata.

Il programma A.F.A., promosso dalla Società della Salute e dall’Azienda Toscana Centro, è finalizzato a migliorare lo stile di vita della popolazione adulta e anziana, prevenire i danni legati alla sedentarietà e favorire uno stile di vita attivo tra i partecipanti. Numerosi studi dimostrano che uno stile di vita sedentario contribuisce ad aggravare il processo disabilitante tipico delle malattie croniche. L’attività fisica regolare e continuata nel tempo è fondamentale per contrastare questo degrado e porre le basi per uno stile di vita sano. Partecipare ai corsi è semplice: non è necessaria alcuna prescrizione o certificazione medica, ma è importante rivolgersi al proprio medico per avere un parere sulla partecipazione all’attività motoria.

"La Fondazione Chiarugi - spiega il direttore della RSA, Luca Manca – è lieta di offrire questo nuovo servizio. Un modo per ampliare l’offerta e aprire i nostri spazi al territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti personale specializzato e dare servizi utili alla comunità empolese e non solo. I corsi A.F.A. sono da anni un punto di riferimento per la promozione del benessere e della salute, e poter contribuire alla loro diffusione rappresenta per noi un’importante occasione di sostegno e valorizzazione".

I corsi A.F.A. della Fondazione Chiarugi si svolgono nella palestra interna della struttura, in via Guido Monaco n°23 a Empoli (FI), un ambiente confortevole e attrezzato. I partecipanti sono divisi in modo da seguire al meglio le specifiche esigenze, i gruppi hanno appuntamenti bisettimanali: martedì e giovedì alle 12, mercoledì e venerdì alle 12, lunedì e mercoledì alle 14.30 e mercoledì e venerdì alle 17. Tutti i corsi hanno la durata di un’ora. Le sessioni sono condotte da istruttori qualificati della Fondazione Chiarugi, che assicurano un’esperienza sicura ed efficace, adattata alle necessità di ciascun partecipante. Le attività sono rivolte principalmente a persone affette da artrosi, osteoporosi e altre patologie migliorabili con il movimento. Uno dei corsi è specificamente dedicato alla prevenzione delle cadute, pensato per chi presenta un alto rischio di perdita di equilibrio, con l’obiettivo di ridurre il pericolo di fratture vertebrali, al polso o al femore.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della RSA Chiarugi al numero telefonico 0571-1608328 (sig.ra Valentina Fabiani).

Fonte: Fondazione Vincenzo Chiarugi