Polizia e alloggi, FdI Empoli: "Sembra un'operazione di propaganda"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli ha espresso voto favorevole alla mozione presentata dai gruppi di maggioranza per il rafforzamento degli organici del Commissariato cittadino e per l’individuazione di alloggi sul territorio destinati al personale della Polizia di Stato. Questa proposta, infatti, rientrava tra i punti programmatici della coalizione di centrodestra che ha sostenuto il proprio candidato sindaco, motivo per cui Fratelli d’Italia non ha avuto alcuna esitazione nel supportarla.

Tuttavia, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ritengono di evidenziare un aspetto politico significativo della vicenda:

"Troviamo singolare che i gruppi di maggioranza abbiano ritenuto necessario presentare una mozione per impegnare il sindaco, espressione della loro stessa coalizione, a rispettare impegni già presi in campagna elettorale e ribaditi più volte sulla stampa, quasi a evidenziare il timore di un possibile scollamento tra le promesse elettorali e la capacità di realizzazione, facendo emergere il dubbio che si tratti di un'operazione di propaganda più che di una reale volontà politica."

Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato il ruolo decisivo del governo Meloni nell’invertire la tendenza alla riduzione degli organici delle forze dell’ordine operata dai governi di centrosinistra negli ultimi anni.

"Lo scorso dicembre, il ministro Zangrillo ha varato un provvedimento per una massiccia campagna di arruolamenti nelle forze dell’ordine, che prevede circa 16.000 nuove unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco. Questo dimostra un chiaro impegno del governo nazionale nel rafforzare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Provvedimento che va ad aggiungersi ai provvedimenti governativi già varati nel 2023 per circa 17.000 assunzioni nel settore. Come ha avuto modo di ricordare l’on. Giovanni Donzelli lo scorso mese di novembre, inoltre…” Entro l’inizio dell’anno prossimo arriveranno a Firenze altri 130 Agenti delle Forze dell’Ordine. Un impegno importante che testimonia, ancora una volta, l’attenzione del governo sulla sicurezza – mentre - Subito dopo l’insediamento del governo Meloni, erano già stati messi a disposizione della città di Firenze 109 poliziotti, 42 carabinieri e 13 finanzieri, mentre nell’area metropolitana 260 Agenti”. Non ultimi, ricordiamo i 79 carabinieri assegnati recentemente al comando provinciale Arma di Firenze, di cui 15 destinati a rafforzare le i comandi stazione Arma del nostro territorio." ha dichiarato il consigliere Cosimo Carriero.

Un altro aspetto politico rilevante che emerge dal dibattito è la posizione del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, che si è finalmente discostato dalle critiche avanzate a livello nazionale dai propri esponenti contro le politiche del governo Meloni sulla sicurezza e l’aumento del personale delle forze dell’ordine. Questo cambiamento dimostra come, a livello locale, vi sia una maggiore consapevolezza della necessità di un rafforzamento concreto della sicurezza per il bene della comunità.

Oltre a sostenere il potenziamento del Commissariato cittadino, Fratelli d’Italia ha evidenziato una grave criticità a livello locale: la drastica riduzione dell’organico della Polizia Municipale di Empoli.

"Il sindaco dovrebbe preoccuparsi anche del rafforzamento del comando territoriale della Polizia Municipale, sollecitando l’Unione dei Comuni affinché venga restituita la capacità assunzionale ceduta. Da un organico iniziale di 35 unità, oggi la Polizia Municipale di Empoli conta solo 14 agenti, un numero del tutto insufficiente per garantire un adeguato controllo del territorio. Città con una popolazione simile, come Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Scandicci, dispongono di circa 40 unità, a dimostrazione di una gestione più attenta della sicurezza locale." ha affermato la consigliera Francesca Peccianti.

Infine, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno sottolineato come la sicurezza urbana non possa prescindere da una politica abitativa attenta ai bisogni dei cittadini empolesi.

"La sicurezza non è solo un problema di ordine pubblico, ma riguarda anche la qualità della vita dei cittadini. Per questo motivo, chiediamo che l’amministrazione comunale non si limiti a interventi propagandistici, ma affronti seriamente anche il tema della casa, che è una delle priorità per molte famiglie empolesi. Una politica abitativa più efficace è parte integrante della sicurezza urbana." ha concluso il consigliere Danilo Di Stefano.

Fratelli d’Italia Empoli ribadisce la propria determinazione nel vigilare affinché gli impegni assunti non restino solo sulla carta, ma si traducano in azioni concrete per la sicurezza e il benessere dei cittadini. La sicurezza urbana non può essere oggetto di mere manovre elettorali, ma deve essere una priorità dell’amministrazione comunale, per la parte che ad essa compete, attraverso provvedimenti tempestivi e strutturali, che non si riducano a passeggiate culturali o comportamenti tesi a nascondere o minimizzare la realtà dei fatti, come spesso è accaduto nel recente passato, soprattutto per le vicende di spaccio più volte denunciate da Fratelli d’Italia e dalla stampa locale nella zona del parco della Rimembranza e del viale dei Cappuccini.

FdI Empoli

