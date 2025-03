Ragazzino spara con pistola a aria compressa a un ciclista a Empoli

Un uomo di 78 anni di Empoli è stato colpito da un proiettile di gomma mentre era in giro in bici. I fatti sarebbero avvenuti la mattina di domenica 9 marzo verso il quartiere di Santa Maria, nella zona di via Lucchese.

Stando al racconto della figlia a La Nazione, a sparare sarebbe stato un ragazzino di circa dodici anni. Avrebbe abbassato il finestrino dell'auto e, appena visto il 78enne, gli avrebbe sparato con una pistola a aria compressa. L'uomo sarebbe rimasto ferito al braccio.

I fatti sarebbero avvenuti verso le 12 e l'appello della figlia è per chi ha visto qualcosa: in caso, il consiglio della donna è di testimoniare. I carabinieri, per ora, hanno registrato la segnalazione.