Ricerche nella notte per un escursionista disperso in Alto Mugello, ritrovato all'alba

Ricerche nella notte in Alto Mugello per un escursionista disperso, poi rintracciato all'alba in buono stato. Intorno alle 23.20 i vigili del fuoco di Marradi, di Borgo San Lorenzo e di Firenze hanno raggiunto il sentiero Cai 521, nei pressi dell'Eremo di Gamogna, dove l'escursionista era atteso ma non arrivato. Sul posto inviate due squadre di terra, il funzionario e il personale specializzato in topografia per la gestione delle ricerche e contemporaneamente attivate le procedure tramite il gestore telefonico per individuare la possibile ultima area in cui si trovava l'uomo. Attivate inoltre le unità cinofile e il personale specializzato Dedalo del comando di Prato. A causa delle precipitazioni nella notte, non è stato possibile inviare i droni. Le ricerche si sono concluse alle prime luci dell'alba di questa mattina con il ritrovamento dell'escursionista 54enne in buono stato di salute nei pressi di Camurano, dove si era fermato per trascorrere la notte.

