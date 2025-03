Comunicazione San Miniato, Guazzini: "Il Comune fa come faceva Berlusconi"

Non solo Berlusconi si era creato i propri mezzi di comunicazione, con i canali Mediaset, ma anche la nostra Amministrazione Comunale, con i propri mezzi di comunicazione, come il sito ad esempio, sta facendo la medesima cosa. Con la differenza che Berlusconi metteva soldi propri, invece l'Amministrazione, anche se non molti, mette soldi di tutti.

Nonostante le varie raccomandazioni fatte negli ultimi anni, sul sito del Comune di San Miniato, si continuano a pubblicare solo ed esclusivamente le repliche a comunicati delle forze politiche di opposizione o di altri soggetti che sono intervenuti sugli organi di informazione: l'ultima di queste è di ieri.

È giusto che sul sito si pubblichino eventi, iniziative, progetti, attività, prese di posizione dell'Amministrazione Comunale, ma quando si controbatte a qualcosa o a qualcuno è corretta informazione mettere anche il contenuto a cui si replica, altrimenti non si informa ma si DIS-INFORMA.

Per questo e per altre questioni, esempio l'utilizzo dell'ufficio stampa, in uno dei prossimi Consigli Comunali sarà discussa una mozione presentata dalla sottoscritta, in qualità di capogruppo del Gruppo Misto, sulla comunicazione istituzionale.

La democrazia passa anche da una corretta comunicazione.

Manola Guazzini - Gruppo Misto San Miniato