Shalom in Benin, delegazione in visita alla casa famiglia attiva da otto anni

Dal 7 marzo è presente una delegazione di 4 persone in Benin, soci di Shalom del nostro gruppo di Rieti. Venerdì 14 marzo si aggiungeranno altre due persone, fra le quali anche Luca Gemignani, direttore del Movimento Shalom.

Lo scopo del viaggio in Benin è quello di verificare l’andamento del progetto della Casi Riccardo e Ruggero di Flavio, una casa famiglia che accoglie 22 bambini ormai da 8 anni e dallo scorso anno si è ampliato con l’accoglienza anche delle bambine. Lì, quotidianamente Shalom Benin segue i bambini e le bambine che grazie al sostegno fondamentale di una donazione privata possono avere un futuro migliore, andare a scuola, ricevere vitto e alloggio e una educazione di base. Sono tutti casi di minori orfani o con situazioni di estrema fragilità. Nel paese africano sono attive anche le adozioni a distanza e piccoli progetti di sviluppo agricolo. Dallo scorso anno nella struttura ospitiamo anche una piccola comunità di suore locali (le Servent du Christ) che oltre a seguire soprattutto le bambine si occupano anche del progetto del Panificio che nel 2020 abbiamo realizzato grazie alla Fondazione il cuore si scioglie. Un’attività molto importante per dare pane e prodotti da forno per il centro e anche per il villaggio di Lokossa. La delegazione si tratterà in Africa fino al 22 marzo.

Fonte: Movimento Shalom onlus