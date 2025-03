Sicurezza, Rovai risponde a Poggianti: "Strumentalizza e distorce i fatti"

In consiglio comunale a Empoli è stata approvata una mozione a sostegno del rafforzamento degli organici della Polizia di Stato del Commissariato cittadino presentata da Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra.

La capogruppo del Pd Viola Rovai in merito alla mozione risponde alle dichiarazioni rilasciate da Andrea Poggianti, Centrodestra per Empoli:. Di seguito la sua nota.

«Il sindaco Mantellassi ha fatto della sicurezza una delle priorità della sua amministrazione. La mozione presentata in Consiglio comunale non è frutto di un improvviso interesse pre-elettorale, come insinuato dall'opposizione, ma il risultato di un lavoro approfondito e di un confronto costante con cittadini, forze dell'ordine e associazioni del territorio. Poggianti, come al solito, strumentalizza e distorce i fatti reali. In passato, alcune proposte avanzate da loro sono state respinte non per una presunta sottovalutazione del tema, ma perché non sostenibili dal punto di vista amministrativo. Oggi, invece, il Pd propone una mozione che tiene conto delle esigenze della nostra città, senza cadere nella facile retorica securitaria che spesso anima il dibattito politico, a Empoli servono più agenti e servono gli alloggi per la polizia che ad oggi mancano. La retorica la lasciamo a chi la usa per fare propaganda, ma che latita quando si devono dare risposte vere ai cittadini. Tralasciamo anche il comportamento che hanno avuto in aula, chi vuole potrà leggersi gli atti, ma certamente ci ricorderemo che dopo una lunga arringa contro la mozione, del resto Poggianti è un avvocato, il gruppo Centro destra per Empoli è venuto a chiedere di firmare il nostro atto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa