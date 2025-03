Spaccio in zona Novoli, trovato con oltre 1 kg di droga e migliaia di euro: arrestato

Fermato con una busta contenente 65 grammi di marijuana e 4500 euro in contanti, a casa nascondeva un altro chilo di droga e altri 9mila euro in contanti. Per questo nei giorni scorsi un uomo fiorentino, di 42 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e tentata cessione di sostanza stupefacente. A far scattare gli accertamenti alcune segnalazioni da residenti nella zona di Novoli, per sospetta attività illecita. Gli agenti di polizia dei commissariati di San Giovanni e di Rifredi, unitamente agli agenti della polizia municipale di Firenze, si sono messi sulle tracce del soggetto fermandolo con sostanza stupefacente e soldi.

Estesi i controlli all'abitazione e al garage in uso al 42enne, gli investigatori hanno trovato altri 1000 grammi tra hashish, marijuana e cocaina, un bilancino di precisione, una termosaldatrice e numerose buste di plastica di diverse dimensioni, verosimilmente utilizzate per il confezionamento, mentre in casa sono stati rinvenuti i contanti.

Già noto per precedenti specifici l'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato accompagnato presso il suo domicilio in attesa della convalida della misura precautelare.