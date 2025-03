T.N.T. Empoli in risalto nei campionati regionali invernali Categoria maschili alla piscina Bastia di Livorno. Gli otto biancazzurri presenti hanno ribadito la qualità complessiva della squadra, guadagnando numerosi punti nelle varie gare, secondo l'età dei concorrenti: 'Ragazzi' (72); 'Junior' (241); 'Cadetti' (94); 'Senior' (57 punti). In una rassegna con 544 atleti iscritti, tesserati da 32 società toscane, i portacolori del club empolese hanno pure conquistato quattro medaglie di bronzo. Il 'cadetto' Pietro Testi nei 100 stile e sugli 800 stile; tra gli 'junior', Leonardo Andrea Doccini nei 1500 stile e Andrea Nania sui 100 farfalla. Mentre le staffette 4x100 stile e 4x200 stile 'junior' - entrambe composte da Domenico Cassiano, Leonardo Mancini, Leonardo Andrea Doccini e Andrea Nania - hanno per due volte centrato la decima piazza, altri risultati lusinghieri sono scaturiti nelle prove individuali.

Sirio Bartalucci, 'junior', è sceso in corsia nei 200 rana (8°), 200 dorso (10°), 100 rana (14°), 50 rana (14°), 50 dorso (15°), 100 dorso (16°).

Stefano Borzellino, 'cadetti', ha messo all'attivo 400 misti (7°), 200 farfalla (9°), 100 farfalla (9°), 100 stile (13°).

Leonardo Andrea Doccini, oltre alla terza posizione sui 1500 stile, è stato competitivo negli 800 stile (6°), 200 farfalla (10°), 400 stile (12°), 200 stile (13°), 100 farfalla (21°).

Mattia Firenzuoli, 'ragazzi', ha inanellato 200 dorso (15°), 200 rana (21°), 100 rana (27°), 100 stile (29°), 100 dorso (30°).

Leonardo Mancini, 'junior', si è misurato in 800 stile (5°), 400 misti (7°), 400 stile (9°), 200 dorso (13°), 100 dorso (19°).

Andrea Nania, assieme al podio nei 100 farfalla, ha realizzato brillanti prestazioni nei 400 misti (4°), 200 farfalla (4°), 50 farfalla (5°), 200 dorso (7°), 200 misti (8°).

Gabriele Pagliai, 'ragazzi', è stato bravo sui 100 dorso (6°), 200 dorso (6°), 100 farfalla (6°), 200 farfalla (7°), 50 stile (7°).

Pietro Testi, 'cadetti', medagliato nei 100 stile e 800 stile, ha anche mantenuto la scia dei rivali nei 1500 stile (4°), 200 stile (5°), 400 stile (6°).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli