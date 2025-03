Ubriaco viene soccorso dal 118, prende a pugni una volontaria: arrestato 40enne

L'11 marzo, la polizia ha arrestato un 40enne senegalese per lesioni personali ai danni di una volontaria del 118. Il personale sanitario era intervenuto in Piazza Indipendenza per soccorrere l'uomo, in difficoltà probabilmente a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Durante le prime cure, la volontaria 27enne è stata colpita con pugni agli arti superiori. Trasportata in ospedale, è stata dimessa con 5 giorni di prognosi. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, restando presunto innocente fino a processo.

