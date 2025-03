Aeroporto di Firenze: in arrivo 35 nuove assunzioni per guardie giurate. Recruiting Day dal 19 marzo

Opportunità di lavoro per i toscani: si cercano 35 guardie particolari giurate (GPG), da assumere entro le prossime settimane, che cureranno la vigilanza e la sicurezza all’interno dell’aeroporto di Firenze. Per questo scopo, mercoledì 19 marzo, Istituto di Vigilanza Coopservice Spa organizza un Recruiting Day che si terrà dalle 9 alle 18 presso la filiale di Istituto di Vigilanza Coopservice di via Scialoja, 10 a Firenze.

Le principali mansioni riguarderanno il controllo dei passeggeri in partenza e in transito con verifica dei titoli di accesso e dei relativi bagagli a mano tramite l’ausilio di specifiche apparecchiature installate presso le postazioni di controllo; la verifica dei bagagli, delle merci e dei plichi da stiva; attività di vigilanza e di scorta all’interno dell’aeroporto collaborando con le Autorità per l’espletamento dei servizi richiesti.

Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) fa parte del gruppo Coopservice, uno dei principali operatori nella fornitura di servizi di pulizia e sanificazione, vigilanza privata, logistica e traslochi, gestione immobiliare ed efficientamento energetico con un fatturato di oltre 1 mld di euro e più di 20.000 dipendenti.

Il piano industriale di Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) prevede una crescita importante: per far fronte allo sviluppo di business, infatti, l’azienda prevede di assumere in totale 700 addetti, nel triennio 2024-2026, nel mondo della sicurezza e vigilanza privata (guardie armate, addetti ausiliari alla sicurezza, installatori e tecnici manutentori), tramite giornate di reclutamento in varie città italiane. I nuovi inserimenti andranno a sommarsi agli oltre 3.800 dipendenti attualmente in organico.

Per partecipare all’Open Day è sufficiente candidarsi tramite la sezione 'Lavora con noi' del sito di Istituto di Vigilanza Coopservice a questo link.

In fase di selezione verrà testata la conoscenza della lingua inglese.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate