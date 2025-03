Agricoltura, la Toscana all’Europa: "Collegare i finanziamenti alle esigenze del territorio"

Finanziamenti collegati alle diverse esigenze territoriali e ai bisogni di produzione alimentare, preservazione dell’ambiente e prosperità delle aree rurali, sostegno al ricambio generazionale, autonomia delle risorse destinate all’agricoltura nel Quadro finanziario pluriennale e, soprattutto, maggiori risorse a vantaggio del contrasto allo spopolamento delle aree rurali.

Questi e altri temi sono stati approfonditi dalla Regione Toscana nell’ambito dell’incontro della Coalizione delle AgriRegioni (di cui la Toscana fa parte) con il Commissario per l'Agricoltura e l'Alimentazione, Christophe Hansen, e sette eurodeputati della Commissione agricoltura del Parlamento europeo: il vicepresidente Eric Sargiacomo (FR, S&D), Stefano Bonaccini (IT, S&D), David Cormand (FR, Verdi), Maria Carmen Crespo Diaz (ES, PPE), Herbert Dorfmann (IT, PPE), Paulo Do Nascimento Cabral (PT, PPE), Thomas Waitz (AT, Verdi).

“Le politiche agricole europee - ha detto il presidente della regione Eugenio Giani- sono fondamentali per l’integrazione al reddito degli agricoltori, per la loro competitività e per la permanenza di un’agricoltura diffusa"

"Per questo la Pac - ha detto la vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi -deve essere ambiziosa con risorse specifiche e adeguate e deve prevedere un dialogo rafforzato con le Regioni. Abbiamo bisogno di incrementare le opportunità offerte dalla bioeconomia, per esempio anche attraverso l’innovazione e l’adozione di modelli di produzione intelligenti.”

Il dibattito in corso sul futuro del Quadro Finanziario Pluriennale e della PAC è stato un'opportunità per le 19 regioni della Coalizione per spiegare la loro visione per una futura PAC ambiziosa.

È stata anche un'occasione per ricordare il ruolo chiave che esse devono svolgere per garantire che gli interventi della PAC siano in linea con le esigenze locali evidenziando, tra l’altro, attraverso esempi concreti, la necessità di tenere conto degli impatti della PAC a livello locale e regionale.

La Coalizione delle AgriRegioni

Dal 2018, la Coalizione delle AgriRegioni europee è la voce delle Regioni mobilitate per difendere un'agricoltura equa e sostenibile, rafforzata da una PAC che riconosca pienamente il ruolo delle regioni.

Riunendo 19 Regioni di 7 Stati membri europei tra i più importanti in termini di agricoltura e produzione agroalimentare, che rappresentano il 23% della superficie agricola utilizzata dell'Unione Europea, la Coalizione AgriRegioni è una piattaforma unica per le Regioni dell'Unione Europea che scambiano riflessioni sul futuro dell'agricoltura europea, con posizioni basate su un processo dal basso verso l'alto che si fonda sulle conoscenze, le esperienze e le esigenze regionali.

In particolare per quanto riguarda la PAC, la Coalizione AgriRegioni difende con forza la dimensione comune della politica, con il pieno coinvolgimento delle Regioni dell'UE, poiché solo un'Europa più forte, in grado di tenere conto delle diversità regionali, può rispondere alle nuove sfide e opportunità che l'agricoltura europea deve affrontare.

Le Regioni membri sono: Os Açores; Andalusia; Alto Adige - Bolzano; Auvergne-Rhône-Alpes; Baden-Württemberg; Bayern; Bretagne; Castilla y León; Emilia-Romagna; Extremadura; Lombardia; Normandia; Nouvelle-Aquitaine; Pays de la Loire; Pomorskie; Sibiu; Thüringen; Toscana e Wielkopolska.

Fonte: Regione Toscana