Allerta meteo, scuole chiuse nel Pisano, Valdera e nel Cuoio

A causa dell'allerta meteo arancione e del rischio idraulico legato al fiume Arno, domani 14 marzo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a Pisa, come annunciato dal sindaco Michele Conti. La decisione è stata presa in prefettura nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La protezione civile ha attivato un'unità di crisi per monitorare la situazione.

Anche altri comuni della provincia di Pisa hanno disposto la chiusura delle scuole, tra cui Volterra, Terricciola, Castellina Marittima, Palaia, Capannoli e Lajatico.

Comuni del Cuoio

Nel comprensorio del Cuoio, le scuole resteranno chiuse nei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Maria a Monte, Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno.

