Anziano trovato morto in casa nel Pisano, una ferita sul collo fa scattare l'indagine

Un pensionato tedesco di 75 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Montecatini Val di Cecina dal domestico ucraino. Inizialmente si è ipotizzato un malore, ma una piccola ferita sul collo ha sollevato dubbi, portando all’apertura di un’indagine.

Il medico curante ha rifiutato l’autorizzazione alla cremazione poiché l’uomo non aveva patologie note. Un medico necroforo ha poi segnalato la ferita, facendo intervenire i carabinieri. Tuttavia, il sopralluogo non ha rilevato segni di effrazione o elementi che indichino una morte violenta. La magistratura disporrà probabilmente un’autopsia per chiarire le cause del decesso.