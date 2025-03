Contro il cibo spazzatura, in classe ecco le contadine-educatrici

Contadine-educatrici in mille classi della Toscana per mettere in guardia gli studenti sui rischi per la salute causati dal consumo, spesso inconsapevole, dei cibi ultra-formulati e di alimenti spazzatura come merendine, patatine, snack dolci e bevande gassate e ricche di zuccheri proposte all’interno delle scuole anche dai distributori automatici. Dispenser carichi di junk food che non sono proprio amici del nostro benessere: solo uno su tre propone succhi e bevande di frutta e frutta fresca.

Nessuno, di quelli presenti all’interno delle scuole secondo una recente rilevazione, propone yogurt, latte o merende a base di verdure. La madre delle battaglie a difesa della salute dei nostri figli arriva direttamente tra i banchi delle scuole toscane. A portarla nuovamente in classe sono le imprenditrici di Donne Coldiretti impegnate proprio in queste settimane con lezioni in aula a supporto delle insegnanti e nell’accompagnare le scolaresche nelle loro aziende per fargli toccare con mano la vita rurale ed il ruolo delle terra, elemento indispensabile per la nostra sicurezza alimentare e per la nostra salute.

“C’è ancora tanto lavoro da fare, molti ragazzi e ragazze da convincere a cambiare alimentazione. Tutti insieme dobbiamo scardinare una pericolosa tendenza che sta minacciando la vita e la salute dei nostri figli e delle nostre famiglie. – spiega Michela Nieri, Responsabile Donne Coldiretti Toscana - Si rinnova il nostro impegno nelle scuole dove saremo presenti con tantissime attività e con tantissimi supporti anche audio-visivi per accompagnare gli studenti di tutte le età in questo straordinario viaggio nel mondo dell’agricoltura, dell’ambiente, della dieta mediterranea e della sana alimentazione. Tra le finalità, c’è quello di contrastare il cosiddetto cibo spazzatura che dai principali della causa la condizione di sovrappeso di 1 bambino su 4 promuovendo contestualmente una genuina, variegata ed equilibrata alimentazione partendo stagionalità dei prodotti agricoli e dalla vita all’aria aperta. Acquistare una merendina o uno snack dolce piuttosto che una bibita gassata è una scelta, esattamente come quella preferire un panino con il formaggio, uno snack di frutta o un succo di frutta senza zuccheri. La nostra missione è proprio questa: far sì che siano i bambini a chiedere ai loro genitori di far colazione o merenda con cibi naturali, sani e genuini perché più buoni e sani delle merende confezionate”.

Proprio le scuole devono diventare parte attiva nella concreta diffusione e promozione della Dieta mediterranea, togliendo merendine e snack dai distributori. Un impegno che vede in prima fila Coldiretti con il progetto “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” che ha permesso di incontrare, negli ultimi due anni scolastici, quasi 40 mila studenti. L’obiettivo – conclude Coldiretti Toscana – è quello di formare dei consumatori consapevoli per valorizzare i fondamenti della Dieta Mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare così il consumo del cibo spazzatura che mette a rischio la salute e fa aumentare l’obesità, ma anche il fenomeno dello spreco, ponendone l’accento sugli alti costi etici ed economici. Da qui l’invito di stimolare gli studenti a privilegiare la vendita di prodotti naturali, di stagione e Made in Italy mettendoli nelle condizioni di acquistare frutta fresca, disidratata o spremute di origine nazionale senza aggiunte di zuccheri o grassi come alimento rompi-digiuno per una merenda sana alternativa.

