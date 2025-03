Allerta meteo, attivato il Coc a Empoli

Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità allerta codice arancione per i rischi IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE E TEMPORALI FORTI valido dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59 di domani venerdì 14 marzo 2025 e per il rischio IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE valido dalle ore 8:00 fino alle ore 23:59 di domani venerdì 14 marzo 2025, riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4); con ordinanza 97 del 13 marzo 2025, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 3356685863

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa