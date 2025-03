Conceria Sciarada dona sedia motorizzata alla Misericordia

Una nuova sedia motorizzata è la donazione che la Conceria Sciarada ha effettuato alla Misericordia di Santa croce sull’ Arno. Alla consegna presente il Governatore Alessandro Scaldovi che ha ringraziato insieme ai dipendenti e ai volontari presenti la famiglia Castellani per la consueta generosità che li contraddistingue soprattutto quando si parla di aiuto al prossimo. Con questo presidio sottolinea il governatore della Misericordia aumentiamo la forza dei nostri volontari. La sedia motorizzata rappresenta una risorsa indispensabile per garantire la mobilità alle persone con difficoltà motorie permettendo durante i nostri servizi quotidiani di superare le numerose barriere architettoniche che siamo soliti trovare garantendo la sicurezza dei pazienti traportati e dei volontari. Si cerca così di migliorare un servizio, conclude il Governatore per chi si affida ogni giorno al servizio Misericordia.

