Dieci furti in tre mesi, identificato e arrestato ladro seriale a Pontedera

In poco più di tre mesi, tra settembre e novembre 2024, ha messo a segno 10 furti in danno ad altrettante vittime residenti a Pontedera. Al termine delle indagini, grazie alla visione degli impianti di videosorveglianza, testimonianze di chi ha sporto denuncia in caserma e la raccolta di prove, i carabinieri hanno individuato il ladro seriale, un 53enne italiano già noto alle forze dell'ordine, accusato di furti, furti aggravati e in abitazione, tutti commessi a Pontedera.

In particolare, secondo quanto ricostruito, i primi di settembre approfittando del fatto che il proprietario era impegnato in un'attività lavorativa poco distante, si era introdotto all’interno di un furgone parcheggiato in strada portando via il borsello che conteneva cellulare, effetti personali e carte di pagamento, con le quali ha effettuato numerosi prelievi per un totale di circa 70 euro. Due giorni dopo, davanti al supermercato Coop di via Brigate Partigiane, il furto di una bicicletta parcheggiata dal proprietario impegnato a fare spesa. E ancora in ordine cronologico i primi di ottobre, esattamente come nel primo episodio, vedendo parcheggiato un furgone anche in questo caso avrebbe rubato il borsello con tutti gli effetti personali all’interno, utilizzando nuovamente le carte di pagamento trovate per effettuare bonifici per un importo di quasi 100 euro. Nello stesso mese è stata la volta di un furto in abitazione in danno di una signora che si trovava nel garage per effettuare dei lavori, e che aveva poggiato il proprio cellulare e le proprie carte di pagamento a vista su un mobile accanto a lei. Approfittando di un momento di distrazione della donna, il ladro seriale ha commesso quindi il furto e, anche in questo caso, con le carte sottratte ha effettuato diversi prelievi arrivando questa volta a quasi 120 euro.

Ancora a novembre le vittime del ladro sono stati quattro ragazzi al centro sportivo "Oltrera", ai quali ha sottratto i rispettivi cellulari che avevano lasciato negli spogliatoi e costringendo i genitori a recarsi presso la Stazione Carabinieri di Pontedera per sporgere denuncia. Sono seguiti, sempre dalle ricostruzioni, il furto di una bicicletta parcheggiata in uno spazio delimitato e privato di un'abitazione e infine un furto aggravato su un'auto. In questo caso il 53enne avrebbe rotto il finestrino per impossessarsi, come nelle precedenti occasioni, delle carte di pagamento lasciate all’interno, con le quali ha speso l’importo di 111 euro. Stroncata l’escalation di furti seriali, l’uomo è stato associato presso il carcere di Pisa.

