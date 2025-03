Edilizia residenziale pubblica, pronti i 16 alloggi in piazza Salvo D'Acquisto a Fucecchio

Si avviano alla conclusione i lavori per la realizzazione dei 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica in piazza Salvo D'Acquisto, a Fucecchio. La gestione dell'immobile, di proprietà comunale, sarà assegnata a Publicasa Spa. Si tratta di un edificio a tre piani, con struttura portante in legno, rispondente alle ultime normative antisismiche e con un ottimo isolamento termico. Gli appartamenti, di cui 4 trilocali e 12 bilocali, sono tutti dotati di terrazza, due posti auto riservati nel piazzale condominiale, una cantina al piano terra, impianti di riscaldamento e raffreddamento con fotovoltaico autonomo e gestibile singolarmente. Al piano terra previsto inoltre un alloggio per disabili che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Questa mattina la sindaca Emma Donnini ha effettuato un sopralluogo, accompagnata dall'ingegner Massimiliano Cei, direttore dei lavori, e dal direttore di Publicasa Spa Cosimo Gambuti, per visionare lo stato di avanzamento dell'intervento ormai in dirittura d'arrivo.

“Si tratta di un edificio moderno e confortevole – commenta la sindaca -. Un intervento che garantirà ai condomini alloggi all'avanguardia e dotati di tutte le comodità, confermando Fucecchio come uno tra i comuni più attivi sul fronte delle politiche abitative”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

