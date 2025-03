Rischio idraulico, Rossetti: "Nessuna risposta certa dal Governo"

"Sulle grandi opere purtroppo non abbiamo nessun tipo di risposta certa dal governo centrale, quelle sarebbero le risorse necessarie per fare casse d'espansione e ponti nuovi, interventi importanti per ridurre davvero il rischio idraulico".

A dirlo è Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi. Ne ha parlato in relazione alla situazione idrogeologica che il suo comune vive nelle frazioni di Lazzeretto e Stabbia, ma anche quanto concerne tutto l'Empolese Valdelsa, dato che Rossetti è delegata in merito alla protezione civile.

Così ancora la sindaca cerretese ai microfoni di Radio Lady: "In attesa di quello stiamo finendo il fiato per dire che in attesa di quelle è opportuno intensificare opere di manutenzione che potrebbero in parte diminuire e cercare di evitare di essere in una situazione di totale rischio per ogni allerta. Queste sono allerte che vengono da proiezioni di cumulati intensi che fino a qualche anno fa non erano registrati".

