Gioielli contemporanei tra simbolismo e narrazione a Certaldo

Nel 2025 si celebrano i 650 anni della morte di Giovanni Boccaccio. Boccaccio sarà il filo conduttore delle cinque mostre che si svolgeranno nelle prestigiose sale di Palazzo Pretorio. Ogni artista presente realizzerà a tal fine un’opera dedicata al grande scrittore.

La mostra dal titolo Racconti Preziosi, gioielli contemporanei tra simbolismo e narrazione si svolgerà dal 15 marzo al 4 maggio 2025 nelle sale del piano terra di Palazzo Pretorio.

Come nelle pagine del Decamerone, dove le parole intrecciano storie di vita, ingegno e meraviglia, così in questa mostra i gioielli diventano racconti preziosi.

“Sabato 15 marzo con “Racconti Preziosi” inaugureremo la seconda delle cinque mostre in programma” – conferma la curatrice Francesca Parri: “Palazzo Pretorio, a Certaldo Alto, è sempre più riconosciuta come sede importante di mostre di arte e per l’occasione avremo in mostra pezzi unici, gioielli contemporanei fra narrazione e simbolismo, dei 3 designer e maestri orafi, oltre a due gioielli creati per l’occasione e dedicati al più illustre cittadino di Certaldo, Giovanni Boccaccio”.

"È con grande soddisfazione che il Comune di Certaldo inaugura la mostra 'Racconti Preziosi', un evento che celebra l'arte orafa contemporanea e rende omaggio al nostro illustre concittadino, Giovanni Boccaccio, nel 650° anniversario della sua morte – dichiara l’Assessora alla Cultura Clara Conforti: “Rivolgo l’invito a cittadini e turisti a visitare Palazzo Pretorio e a lasciarsi incantare dalla bellezza dei gioielli esposti, dove la creatività degli artisti si fonde con la narrazione senza tempo del Decameron”.

Le opere di Marcella Conte, Marco Frangini e Valerio Salvadori danno vita a un dialogo unico tra tradizione e innovazione, tra Firenze, la Toscana e la loro straordinaria eredità artistica. Ognuno con uno stile inconfondibile, ma uniti dalla passione per l'arte orafa, questi artisti trasformano metalli e pietre in narrazioni senza tempo.

Il visitatore potrà ammirare una selezione di opere di ciascun artista, scoprendo i loro mondi creativi e la diversità dei loro linguaggi espressivi, anche attraverso video, schizzi, prototipi ed altro, potrà seguire il processo creativo che porta dalla prima idea al gioiello finito, immergendosi nell’universo dell'arte orafa.

A suggellare questo percorso, due creazioni orafe collettive ispirate alla straordinaria opera di Giovanni Boccaccio.

La spilla “L’Ala del Decameron”, disegnata da Marcella Conte e realizzata dal maestro orafo Valerio Salvadori e la collana “Novelle in Volo” nata dalla maestria di Marco Frangini e Valerio Salvadori.

La mostra “Racconti Preziosi, sarà visitabile nell'orario di apertura dei musei comunali. Ingresso gratuito in occasione dell'inaugurazione.

La rassegna CertaldoArte25 è promossa dal comune di Certaldo con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana. Coordinamento e progetto di allestimento di Exponent.