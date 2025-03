Giudice di pace San Miniato, cdx: "La chiusura sarebbe un grave danno"

Il centrodestra, attraverso i suoi segretari provinciali - Serena Bulleri (FDI), Giovanni Pasqualino (LEGA), Lorenzo Paladini (FI) -, interviene sulla possibile chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace di San Miniato, esprimendo forte preoccupazione.

“La chiusura dell’ufficio, causata dalla carenza di personale del Comune di San Miniato, rappresenterebbe un grave danno per il territorio. Riteniamo che tutti i Comuni coinvolti (San Miniato, Santa Croce, Montopoli, Castelfranco) debbano collaborare per garantire il mantenimento di questo servizio essenziale. Se da un lato spetta al Comune di San Miniato reperire i dipendenti necessari, dall’altro gli altri Comuni potrebbero contribuire economicamente alla gestione della struttura.

Chiediamo ai Sindaci dei territori interessati di confrontarsi e individuare insieme una soluzione concreta. San Miniato ha già subito numerose perdite significative negli ultimi anni: la chiusura del Giudice di Pace sarebbe un ulteriore colpo che i cittadini e l’intero comprensorio non meritano.”