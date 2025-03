Incidente sul lavoro all'alba nel Pistoiese, grave un 28enne

Incidente sul lavoro questa mattina alle prime luci dell'alba a Larciano, in provincia di Pistoia. Un giovane di 28 anni, dipendente di uno stabilimento nella frazione di Castelmartini, per motivi in corso di accertamento sarebbe caduto da una scala di un macchinario. Sul posto, poco prima delle 5, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e il personale della medicina del lavoro della Asl. Il 28enne, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Notizie correlate