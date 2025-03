Incidente tra due auto nella notte a Firenze, soccorsi i conducenti

Incidente questa notte tra due auto a Firenze, in via Fratelli Rosselli all'intersezione con via Ponte alle Mosse. Sul posto intorno alle 4 sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari inviati dal 118, la polizia locale e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto i relativi conducenti rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo, affidandoli al personale sanitario per il successivo trasporto in pronto soccorso. Effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Notizie correlate