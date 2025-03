La Torre di Pisa scelta tra le icone mondiali per illuminarsi di verde in occasione di San Patrizio

La settimana di San Patrizio, Santo Patrono d’Irlanda, entra nel vivo in tutto il mondo e moltissimi Paesi si preparano a rendere omaggio a questa ricorrenza, festeggiando la cultura e le tradizioni irlandesi con numerose attività, che coinvolgeranno milioni di persone. In occasione delle celebrazioni, in evidenza sono da segnalare l’Ireland Week (www.irelandweek.it) evento diffuso nelle città di Milano, Genova e Livorno, e l’illuminazione di un selezionatissimo numero di icone mondiali che nel 2025 vedrà illuminarsi nuovamente la Torre di Pisa.

Per gentile concessione dell’Opera della Primaziale Pisana, la Torre di Pisa si tingerà di verde la notte di San Patrizio, entrando a far parte di questo spettacolare omaggio globale. Un gesto simbolico di grande impatto che sottolinea il forte legame tra l'Irlanda e l'Italia, due nazioni ricche di storia, cultura e tradizioni, accomunate dallo stesso spirito di accoglienza e di condivisione.

Per capire come la Torre di Pisa faccia fa parte di una straordinaria selezione è sufficiente dare un’occhiata ad alcune delle altre attrazioni dall’eco planetaria che faranno parte del Global Greening 2025. Della rete verde che connetterà idealmente tutto il pianeta faranno parte, infatti, le canadesi Cascate del Niagara, l’Empire State Building di New York, la Sky Tower di Auckland, Trafalgar Square a Londra e la Basilica del Sacro Cuore a Parigi.

La Torre di Pisa illuminata di verde parte di un calendario mondiale di iniziative

L'illuminazione della Torre di Pisa si inserisce in un calendario di iniziative di portata mondiale messo a punto da Turismo Irlandese. Oltre alle Ireland Week di Milano (9-17 marzo), Genova (11-17 marzo), Roma (15-22 marzo) e Livorno (17-23 marzo), Madrid, Parigi e di alcune città svizzere, vedrà la trasmissione in diretta il Festival di San Patrizio di Dublino, con una copertura che raggiungerà oltre 200 milioni di spettatori, e il lancio della campagna “Fill your Heart with Ireland”, con un video ad alto tasso emozionale per augurare a tutti Felice San Patrizio, raccontando in modo poetico che se il mondo si colora di verde per un solo giorno all’anno, la verde bellezza dell’Irlanda è perenne.

Con la Torre di Pisa, gli appuntamenti delle Ireland Week; la sfida rugbistica tra Italia e Irlanda delle Sei Nazioni, e i numerosi omaggi che molte località italiane dedicano al Santo Patrono d’Irlanda, la settimana di San Patrizio del 2025 sarà davvero speciale: un gioioso invito a raggiungere l’Isola di smeraldo per provare di persona tutto l’anno la sua calorosa accoglienza.

Slainté! (alla salute)

Fonte: Ufficio Stampa