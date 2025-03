L'Use Computer Gross batte Gazzada sul finale, finisce 82-83

Il secondo sorriso esterno arriva dopo una lunga rincorsa coronata proprio nei secondi finali, quando basta un libero di Rosselli per l’82-83 col quale l’Use Computer Gross torna dal campo di Gazzada. La partita non è magari delle più brillanti ma va bene così visto che i biancorossi, pur non prendendo mai davvero l’inerzia in mano, hanno comunque il merito di restare sempre attaccati alla gara anche in un paio di momenti difficili, per poi dare la zampata finale. A rimetterla in piedi è Giannone con 6 punti consecutivi nel minuto e mezzo finale, a chiuderla Rosselli, il giocatore più esperto che, in situazioni del genere, non ha certo bisogno di sentirsi dire cosa c’è da fare per vincerla. Il tutto senza dimenticare l’ennesima, grande serata, di Maric.

Giannone mette in partita l’Use mentre Baccetti e Rosselli prendono subito la mira dall’arco: 6-12. L’attacco è fluido ma dietro la squadra soffre, tanto che Gazzada sorpassa sul 23-21 ed è chiaro che i 29 punti subiti nei primi dieci minuti sono un segnale preoccupante ed inusuale, anche se siamo in parità. Alla ripresa ci si mette anche una banale palla persa che convince coach Valentino al minuto sul 35-33. Qui ecco la prima scossa con un parziale di 0-9 (35-42) suggellato da Rosselli. L’idea di poter scappare va rimandata a momenti migliori perché, proprio sulla sirena, Gazzada sorpassa: 43-42. L’intervallo non interrompe il buon momento della squadra di casa e, dopo un parziale di 14-0 (49-42), ci deve mettere mano ancora coach Valentino. Finalmente Maric torna a segnare dall’arco e Rosselli schiaccia in contropiede il 49-47. L’asse Rosselli-De Leone funziona (52-49) anche se Gazzada continua a segnare con troppa facilità, seppur senza scappare mai. La resa dei conti è nel parziale finale al quale le due squadre si presentano sul 64-58. Gazzada apre con una tripla (67-58) e lo stesso fa poco dopo Mazzoni: 67-63. Dopo 4 minuti Maric appoggia il 70-65 e, mentre in difesa si torna a zona, ecco il 70-68 ancora del croato. Il pareggio è nell’aria ed arriva col suo classico tiro dall’arco: 73-73 al 6’. Un minuto dopo siamo ancora lì (77-76) ed a 100 secondi dalla sirena sale sulla scena Giannone che prima appoggia l’80-78, poi pareggia ed infine completa il tutto col sorpasso a 53 secondi dalla sirena: 80-82. Quando ne mancano 30 ecco il pareggio con timeout biancorosso. Palla a Rosselli che cerca e trova il fallo a 13 secondi dalla sirena andando in lunetta. Il primo è corto, il secondo va: 82-83 e nuovo minuto, stavolta della squadra di casa. Il tiro successivo non entra, bene così. Se ne riparla domenica al Pala Sammontana con Derhona.

82-83

COELSANUS 7 LAGHI GAZZADA

Aliverti ne, Cassinerio 20, Mina 5, Tannoia, Pesenato 23, Veronesi 7, Pisoni 2, Dell’Acqua 3, Dagri 6, Gaye ne, Carnelli ne, Lovato 16. All. Bianchi

USE COMPUTER GROSS

Giannone 19, Marini ne, Baccetti 7, Seoldi 7, Rosselli 16, De Leone 10, Mazzoni 3, Quartuccio, Tosti, Regini ne, Maric 21. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Bavera di Desio e Molteni di Cantù

Parziali: 29-29, 43-42 (14-13), 64-58 (21-16), 82-83 (18-25)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

