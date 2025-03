Allerta arancione, Rossetti: "Scuole chiuse nell'Empolese. Rimarranno aperte in Valdelsa"

Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi e delegata alla protezione civile per l'Empolese Valdelsa, ha parlato della chiusura delle scuole per i due giorni di allerta meteo arancione: "Domani, venerdì 14 marzo, e sabato 15 marzo, saranno chiuse le scuole dell'Empolese mentre rimarranno aperte quelle della Valdelsa. In concomitanza della chiusura delle scuole sono chiusi anche i centri diurni per persone con disabilità". Scuole chiuse dunque a Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci. Aperte a Montespertoli, Certaldo, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme.

Ancora Rossetti ai microfoni di Radio Lady: "È un'allerta che viene dopo alcuni giorni di pioggia, c'è attenzione per l'Arno sia per il reticolo minore. Sono previsti temporali importanti con dei cumulati intensi, per questo abbiamo preso delle misure molto precise".

Sempre intervistata da Irene Rossi, Rossetti ha aggiunto: "Bisogna essere consapevoli che la situazione è monitorata di ora in ora, ma bisogna sapere che gli spostamenti devono essere necessari, non si deve sostare nei sottopassi. Dobbiamo pensare alla sicurezza delle persone più fragili, stiamo contattando situazioni di fragilità che abitano ai piani terra".

"Teniamo presente che il 14 è prevista la piena dell'Arno, questo significa che sono previste le chiusure delle cataratte, quindi massima attenzione per quelle realtà che sono ai margini del fiume. Su questo avremo tutti quanti premura di intensificare le comunicazioni che riguarderanno ogni territorio con le diverse criticità" ha continuato la sindaca.

Massima attenzione a Stabbia, infine: "Abbiamo aperto il Coc ieri con allerta gialla, abbiamo fatto riunioni con Acque, consorzio, protezione civile e Metrocittà per coordinare già le azioni con i soggetti competenti. Abbiamo già un'idrovora di Acque posizionata e da stasera avremo altre azioni sul territorio per controllare i livelli su Vincio e Vinciarello. Con i cumulati previsti dobbiamo essere in allerta e fare tutto quello che è possibile per la sicurezza delle persone".

