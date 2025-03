Mobilità e disabilità, le proposte di FdI a Certaldo

Fratelli d'Italia Certaldo presenta le sue proposte in Consiglio comunale sul tema della mobilità con particolare attenzione alle problematiche riguardanti le persone con disabilità. Il 17 febbraio scorso i due consiglieri del partito, Lucia Masini e Riccardo Borghini, hanno presentato una mozione sul miglioramento dell'accesso alla stazione a monte della funicolare di Certaldo, che ad oggi risulta insufficiente al passaggio in entrata e in uscita degli utenti e, in alcuni momenti, inibito a persone con ridotta capacità motoria.

I due consiglieri propongono di utilizzare come passaggio pedonale anche il tratto che intercorre tra la rampa e il muro che delimita la stazione stessa, togliendo le fioriere e il parapetto in ferro che ostacolano notevolmente il passaggio, impegnando il sindaco a provvedere alla realizzazione di questo modesto ma importante intervento entro l'inizio della prossima stagione turistica.

La tematica della mobilità delle persone con disabilità è ancora al centro dell'intervento di Masini e Borghini, che il 6 marzo c.m. hanno presentato un’altra mozione di "adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE". Il CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) è un sistema che consente a tutti i cittadini titolari di contrassegno di spostarsi con l'automobile in un altro comune italiano e dell'Unione Europea senza dover preventivamente richiedere l'autorizzazione per l'ingresso nelle aree a traffico limitato o per l'utilizzo dei parcheggi riservati.

"Si tratta di una soluzione innovativa", affermano i due consiglieri, "che, consentendo la gestione della targa associata al CUDE, permetterà ai comuni che aderiscono di riconoscerla e dunque evitare di elevare sanzioni. L'adesione alla piattaforma risponde all'esigenza di garantire a tutte le persone con disabilità di circolare più agevolmente su tutto il territorio, inoltre," proseguono, "permetterebbe una notevole semplificazione delle procedure necessarie per l'accesso alle zone a traffico limitato e ai parcheggi interni alle z.t.l."

La piattaforma è attiva in via sperimentale dal 2022, ma affinché il servizio sia funzionante è necessario che i Comuni si registrino e aderiscano alla sperimentazione. Dopo la registrazione, le persone con disabilità possono presentare allo stesso comune che ha emesso il contrassegno la richiesta di aderire al progetto compilando un apposito modulo.

Fratelli d'Italia, dunque, con questa mozione, impegna il sindaco e la giunta ad aderire il prima possibile alla piattaforma CUDE e a mettere al corrente con celerità tutta la cittadinanza dell'avvenuta registrazione, in modo da consentire a tutte le persone con disabilità di esercitare con sempre maggiore autonomia il proprio diritto alla libera mobilità.

Non sappiamo ancora quando le nostre proposte saranno discusse in Consiglio comunale, ma confidiamo che il loro contenuto venga valutato nel merito e che, nell'interesse comune, trovino il favore di tutto il Consiglio.

Fratelli d’Italia – Certaldo

